БЮТ поставил ультиматум Ющенко

Фракция БЮТ не будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, если из парламента не будет отозван президентский законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2008 год.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ в Верховной Раде Андрей КОЖЕМЯКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ.

В частности, по его словам, фракция Блока Юлии Тимошенко готова к проведению внеочередного заседания ВР.

«За всю историю Украины это чуть ли не первый случай, когда Верховная Рада Украины практически самоустранилась от выполнения функций законодательной власти государства. Не принять наиболее неотложный и нужный для государства закон, от которого зависит благосостояние общества, развитие экономики, социальная защита населения, закон об изменениях в госбюджет на 2008 год и при этом пойти на каникулы – это крайне безответственно», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Именно из-за необходимости принятия закона об изменениях в госбюджет фракция БЮТ фактически завершила сбор подписей с требованием о проведении внеочередной сессии, сообщил народный депутат.

«Мы готовы созвать внеочередную сессию. Но мы не будем этого делать, как кое-кто заявляет для пиара или для очередных споров и взаимных обвинений в сессионном зале. Внеочередная сессия ВР будет созвана при условии, если из Верховной Рады Украины будет отозван президентский законопроект об изменениях в госбюджет на 2008 год и если у нас будет убеждение, что для принятия изменений в госбюджет Украины на 2008 год наберется необходимое количество голосов народных депутатов», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.