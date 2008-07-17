Цены на хлеб в Киеве вырастут на 60-70%

Цены на хлеб в Киеве вырастут в полтора-два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Киевский городской совет своим решением поручил Киевской городской госадминистрации обеспечить немедленную реализацию выводов и рекомендаций рабочей группы, которая была создана для изучения ситуации в хлебобулочной отрасли г. Киева.

В своих рекомендациях рабочая группа предлагает установить цену на украинский хлеб – 3 грн. за буханку (900 г), и 3 грн. 33 коп. (1 кг), пшеничный хлеб – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) и 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) и 5 грн. (1 кг).

Также в рекомендациях планируется установить уровень рентабельности ОАО «Киевмлин» на уровне 8% и ОАО «Киевхлеб» на уровне 12%.

Также в решении речь идет о необходимости компенсации для малообеспеченных слоев населения.

В частности, предлагается для обеспечения такой выплаты в размере 45 грн. на квартал во втором полугодии 2008 года в бюджете Киева предусмотреть сумму в размере 36,552 тыс. грн.

Перед этим председатель рабочей группы Денис КОСТРЖЕВСКИЙ (депутат от Блока Литвина), выступая на заседании Киевсовета, заметил, что сегодня себестоимость продукции выше, чем цены, установленные на хлеб еще в 2006 году.

Он подчеркнул, что сегодня имеются все объективные основания для того, чтобы признать, что предприятия работают с убытками.

По его словам, есть лишь два выходы из сложившейся ситуации. Первая – повысить цены, вторая – продолжить дотировать предприятия.

По его словам, за прошлый год сумма компенсаций составила 49 млн. грн., а за 2008 год – 80 млн. грн. и если такая тенденция к увеличению средств, необходимых для компенсации, будет наблюдаться, то в ближайшие годы не будет хватать средства всего киевского бюджета.