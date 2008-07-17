Ющенко поднимется завтра на Говерлу при любой погоде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь в прекрасной физической форме, настаивает на том, что его восхождение на гору Говерла должно состояться при любой погоде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что завтра, 18 июля, Президент Украины В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия и освящения скульптурной композиции «Тризуб» на Говерле.

По ее словам, на Говерлу будет поднят государственный флаг Украины и заложена капсула с землей из всех регионов Украины, «с мест побед украинского духа и оружия».

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент Украины убежден в том, что эта акция должна символизировать объединение всех украинских земель. «Мы едины в стремлении развить мощную современную экономику, возродить свою историческую память, свою национальную идентичность, утвердить украинский язык как единый государственный и общенациональный», - процитировала В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь.

Она добавила, что Президент отмечает, что «мы едины в желании обеспечить Украине надлежащее место среди передовых стран Европы, сказать свое слово в мировой культуре и науке, в мировой истории».