У КПУ знают, когда будут выборы и какая сила станет плацдармом

Партия "Единый Центр" станет плацдармом для проведения внеочередных парламентских выборов в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Донецке заявил народный депутат от Компартии Украины Николай КРАВЧЕНКО.

"Мы считаем, что так называемый "Единый Центр" будет как плацдарм для того, чтобы в декабре провести внеочередные выборы", - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

По его словам, "Единый Центр" готовится как партия, "которая, будем говорить, подорвет основы Партии регионов". "Она полностью завоюет позиции на Западной Украине, по крайней мере, сделает к этому попытку, с тем, чтобы раскрутиться и в декабре организованно выйти к выборам. Это мой прогноз, но он совпадает с прогнозом некоторых других депутатов", - отметил Н.КРАВЧЕНКО.

По его мнению, "абсолютно прогнозируемым является то, что Президент, возможно, сделает таким образом, чтобы оставшееся время до выборов он был один". "То есть окончательно выбить рабочую основу у Верховной Рады, держать в подвешенном состоянии правительство, и таким образом практически работать в режиме прямого президентского правления", - считает депутат. "Поэтому я ничему не удивлюсь, если в октябре будет объявлено о выборах в декабре", - акцентировал он.

Н.КРАВЧЕНКО также высказал уверенность, что "Президент играет сегодня в свою пользу и заставляет Партию регионов делать шаги на месте, и при этом укрепляет свою политическую силу, которая будет работать на него". "И в этом как раз является проигрыш Партии регионов. Они понимают, что они будут терять, связавшись с Президентом. В данном случае временные перехваты Президента, они выигрышны для ЮЩЕНКО", - указал коммунист. При этом он выразил убежденность, что "после выборов в декабре и ЮЩЕНКО, и Партию регионов будут отождествлять".

Кроме того, Н.КРАВЧЕНКО разъяснил, почему фракция коммунистов не поддержала в парламенте резолюцию о недоверии правительству. "В Партии регионов открыто заявили, что они работают с Президентом Украины по поводу создания широкой коалиции. Мы на этой основе не проголосовали за отставку правительства с тем, чтобы не укрепить Президента, и мы на этой основе не проголосовали за бюджет", - заключил народный депутат.