На ланч с Меркель Ющенко пригласит Яценюка и Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что визит Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ станет этапным шагом в развитии традиционно дружеских и партнерских отношений между Украиной и Германией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что Германия является давним стратегическим партнером Украины. Она также напомнила, что в понедельник, 21 июля, в Украину прибывает с рабочим визитом федеральный канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, в рамках визита, в частности, планируется встреча с глазу на глаз Президента Украины и Федерального канцлера Германии. Она добавила, что по окончании встречи под председательством В.ЮЩЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ состоятся украинско-немецкие переговоры в расширенном составе, а затем – рабочий ланч с участием председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины.

По словам пресс-секретаря, после этого В.ЮЩЕНКО и А.МЕРКЕЛЬ встретятся с представителями СМИ.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что основными темами переговоров будут европейская и евроатлантическая интеграция Украины, вопросы развития энергетического сотрудничества, инвестиционное сотрудничество в контексте подготовки к Евро-2012, эмиграционно-визовая политика в рамках подготовки нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС.