В Генпрокуратуре признали, что "получить" Сацюка теперь невозможно

Национальное центральное бюро Интерпола не знало до последнего момента о смене гражданства Владимиром САЦЮКОМ, который фигурирует в деле об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом изданию «КоммерсантЪ-Украина» №121 (706) от 17 июля 2008 года заявил руководитель Национального центрального бюро Интерпола Василий НЕВОЛЯ.

«На сегодняшний день такой информации мы не получали»,– сказал он.

Со своей стороны заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН отметил, что информация об отказе в выдаче В.САЦЮКА поступила в Генпрокуратуру Украины около двух недель назад. Вместе с тем, по его словам, российская сторона не указала дату, когда бывший первый заместитель председателя СБУ получил российское гражданство. «Там есть только ссылка на Конституцию РФ и указ президента о предоставлении ему гражданства России. Даты нет, да они и не обязаны ее сообщать», – сказал В.ЩЕТКИН. Замгенпрокурора также высказал мнение, что процедура экстрадиции В.САЦЮКА значительно усложнена. «Теперь мы его оттуда уже никак не можем получить – пока он гражданин России, это исключено", – сказал В. ЩЕТКИН.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась выдавать бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА правоохранительным органам Украины. «В связи с тем, что в производстве военной прокуратуры Центрального региона Украины находится уголовное дело по обвинению В.САЦЮКА в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, то есть внесение служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, которые повлекли тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины, Генеральная прокуратура Украины в апреле 2008 года обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с ходатайством о его экстрадиции”, - говорится в сообщении. В то же время пресс-служба Генпрокуратуры отмечает: “В ответ на это обращение Генеральная прокуратура РФ сообщила, что, поскольку В.САЦЮК является гражданином Российской Федерации, согласно ст. 61 Конституции РФ и ст. 57 Конвенции о правовой помощи и о правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах выдача его правоохранительным органам Украины невозможна”.

Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело относительно прежнего первого заместителя Председателя СБУ по признакам ч. 2 ст. 423 УК Украины (злоупотребление военным служебным лицом служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия). В.САЦЮК – народный депутат двух созывов. В Верховной Раде III созыва входил во фракцию «Демократический союз», в Раде IV созыва – в депутатскую группу «Европейский выбор». 3 февраля 2004 года стал членом фракции СДПУ(о). С 30 апреля по 13 декабря 2004 года занимал должность первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины. С июня 2005 года объявлен в международный розыск.