В МИД объяснили, что членство Украины в ЕС - не вопрос купи-продай

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ заявляет, что новое соглашение с Евросоюзом должно быть соглашением об ассоциации, но Европа еще обсуждает это.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заместитель министра заявил украинским журналистам по завершении 9-го раунда переговоров с ЕС о новом усиленном соглашении.

«Если мы пойдем по принципу, что название соглашения должно определяться его содержанием, то, абсолютно, содержание сейчас есть – соглашение об ассоциации. Урегулирование кризисных ситуаций, вопрос сотрудничества в энергетической области, вопрос сотрудничества в авиационной отрасли и, более того, создание углубленной и расширенной зоны свободной торговли, что, по сути будет означать начало постепенного процесса интеграции во внутренний рынок ЕС, - это является четким сигналом относительно названия и статуса соглашения, как соглашения об ассоциации названия и статуса соглашения, как соглашения об ассоциации», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

В то же время, он отметил, что на сегодняшний день остается ряд политических моментов, которые обсуждаются членами ЕС. Среди них – вопрос перспектив членства Украины в ЕС, статуса и названия нового усиленного соглашения и вопроса безвизового диалога.

“Признание перспективы членства для нас – это не вопрос купи, или продай. Для нас – это вопрос внутреннего развития, модернизации нашей страны, если хотите, - это вопрос нашей государственной политики. Поэтому, в этом плане наша позиция является четкой и абсолютно последовательной. Мы за то, чтобы ЕС признал наше право, в соответствии с договором о ЕС, на перспективу членства, как европейской страны”, - сказал заместитель министра иностранных дел Украины.

При этом он отметил, что Украина готова работать над компромиссной формулой положения относительно ее права на членство в ЕС.

“Разумеется, мы можем работать над аспектом этой формулы, в частности, при условии, что будут соответствующие копенгагенские критерии выполнены, соответствующие реформы проведены и соответствующий прогресс в имплементации соглашения будет достигнут”, - отметил К.ЕЛИСЕЕВ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день для Украины важна не столько дата подписания, сколько само содержание нового усиленного соглашения, а также то, насколько новое соглашение будет учитывать национальные интересы Украины и интересы национального товаропроизводителя, поскольку ключевым элементом соглашения является углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении 5 марта 2007 года. Ключевым положением нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Стороны планируют завершить переговоры о новом усиленном соглашении до конца 2009 года.