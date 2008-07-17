Три дочки Жвании узнали, кто в Украине дебилы и выродки

Народному депутату Давиду ЖВАНИИ в аэропорту "Борисполь" вручили повестку о вызове на допрос в Генеральную прокуратуру Украины на 10 часов утра 23 июля.

Как сообщил "Украинской правде" сам Д.ЖВАНИЯ, повестку вчера, 16 июля, около 21.30 вручили ему около десяти сотрудников Генеральной прокуратуры и СБУ.

«Я провожал всю семью на отдых. Меня встретили с камерами и хамским образом при детях вручили повестку», - заявил Д.ЖВАНИЯ.

По его словам, повестка подписана заместителем начальника Главного управления БКОП Службы безопасности Украины С.БАТРАКОВЫМ по поручению Генеральной прокуратуры, при этом на повестке нет номера уголовного дела.

«Я им сказал, что они дебилы и уроды. Я не имел в виду их, а всю систему, которая так работает, - рассказал "Украинской правде" депутат. – Потому что я целый день находился на рабочем месте и несколько десятков раз ходил домой, потому что собирал семью на отдых".

При этом Д.ЖВАНИЯ заявил, что 23 июля он явится в следственное управление, если его будет допрашивать лично руководитель следственной группы дела об отравлении Галина КЛИМОВИЧ.

«В соответствии с Конституцией, я могу приходить на допрос, а могу не приходить. Но я приду и дам показания, если меня будет допрашивать лично госпожа КЛИМОВИЧ. Она крадет мое личное время, я тоже хочу занять ее время. С другими следователями я говорить не буду", - заявил Д.ЖВАНИЯ "Украинской правде".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику «Рудольфинерхаус». Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Народный депутат от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен. Он также заявил, что результаты анализов были фальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым.

16 июля Генеральная прокуратура Украины через СМИ пригласила Д.ЖВАНИЮ 23 июля на 10.00 в Главное управление по расследованию особо важных дел в качестве свидетеля на допрос в деле, возбужденном по факту посягательства на жизнь Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Генпрокуратура объясняет, что Д.ЖВАНИЯ "был на допросах только дважды (15.02.2008 и 20.02.2008), которые так и не были завершены, после чего с 22.02.2008 года до этого времени ни на один из 10 вызовов не явился и не предоставил каких-нибудь сведений, которые бы свидетельствовали об уважительных причинах его неявки».

Повестки для Д.ЖВАНИИ направлялись заказными с извещением письмами как на его домашний адрес, так и в Верховную Раду Украины, сообщает Генпрокуратура.

В частности было направлено письмо Председателю Верхового Совета Украины с просьбой решить вопрос о вручении двух повесток Д.ЖВАНИИ (на 10 и 12 июня), однако 9 июня Аппаратом Верховной Рады Украины эти повестки были возвращены с соответствующим письмом о невозможности их вручения депутату Д.ЖВАНИИ, который «в течение последних дней не регистрировался перед пленарными заседаниями Верховной Рады Украины», говорится в заявлении.

Кроме того, отмечают в Генпрокуратуре, следователь по делу обращался с листом к председателю Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР с просьбой отреагировать на нарушение Д.ЖВАНИЕЙ ст.24 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и ст.70 Уголовно-Процессуального кодекса Украины, на который получил ответ о том, что Д.ЖВАНИЯ в письменном виде проинформирован Комитетом по существу затронутого вопроса «для соответствующего реагирования и предоставления Комитету письменного объяснения».

20 июня Генпрокуратура направила министру внутренних дел поручение в порядке ст.114 УПК Украины, которым обязала его обеспечить личное вручение Д.ЖВАНИИ повесток о явке к следователю прокуратуры на 1 и 4 июля и принять все возможные, предусмотренные законом меры.

9 июля, отмечает Генпрокуратура, министр направил ответ, что лично вручил указанные повестки Д.ЖВАНИИ в помещении Верховной Рады в присутствии народных депутатов.