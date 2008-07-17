Савик Шустер: мне кажется, что Луценко спятил

«Мне кажется, он спятил», — так отреагировал известный телеведущий Савик Шустер, гражданин Канады, когда услышал о последних выпадах против иностранцев со стороны главы МВД Юрия Луценко.

Как известно, законодательство и Конституция Украины запрещают ущемление прав людей в зависимости от их расовой или национальной принадлежности. И когда глава МВД говорит «считайте меня расистом» — это скандал похлеще, чем драка в Секретариате президента с мэром Киева, отмечает «Сегодня».

В центре общественных связей киевской милиции подтвердили изданию, что Луценко, комментируя свои выпады в сторону иностранцев, действительно действительно разрешил считать его расистом, но попытались смягчить впечатление от слов министра них. «Не нужно воспринимать эти слова буквально. Министр требовал от руководства управления гражданства и регистрации физических лиц, чтобы к вопросу выдачи видов на жительство отнеслись очень серьезно, — объяснил «Сегодня» глава ЦОС Владимир Полищук. — Беспокойство министра обусловлено тем, что иностранцы в Киеве совершили в три раза больше преступлений в отношении киевлян и гостей столицы, чем совершено преступлений украинцами в отношении иностранцев. В этом году мы отправили на историческую родину 1309 человек, среди них 485 выходцев с Кавказа. Именно эта категория у нас совершает квартирные кражи и грабежи. Министр, зная эту статистику, выступил в защиту наших граждан».

Напомним, что министр внутренних дел Юрий Луценко 15 июля на заседании коллегии Главного управления МВД в Киеве спросил начальника отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, сколько видов на жительство тот выдал гражданам из дальнего зарубежья. Услышав цифру "семьдесят", Юрий Луценко заявил: "У нас что, своей рабочей силы не хватает? Хотите в Китай – берите билет и езжайте туда в отпуск. Можете считать меня расистом, но еще один Харьков или Одессу я в Киеве устроить не позволю. Установка такая: выдаем разрешение, только если он женился на нашей. Потому что с такими темпами мне придется приглашать вьетнамцев и китайцев в милицию вместо вас!"