Донецкий губернатор с радостью вцепился в идею Тимошенко

Если в Украине в ближайшее время не примут закон о приватизации в угольной отрасли, то через два года этой отрасли в стране не будет, прогнозирует глава Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах принятия закона, регламентирующего приватизацию угольных предприятий в Украине.

«Какие цели ставят перед собой центральные органы власти? Если нам нужна угольная промышленность, тогда будем стремиться определить правила в нашей стране, если нет – так и будет вялотекущий процесс, - сказал В. ЛОГВИНЕНКО. - Я не хочу быть пророком, но порог – минимум, два года, и угольной промышленности в стране не будет».

Губернатор заявил, что он поддерживает идею приватизации, «более того, я настаиваю на этом. И мы предлагаем процедуру и там есть перечень предприятий, их надо, в определенной степени подготовить».

В.ЛОГВИНЕНКО пояснил, что, «во-первых, это ценовой вопрос, сразу увеличивается по предприятию стоимость, и, во-вторых, есть надежность в том, что предприятие уже, в какой-то мере окрепшее, передается эффективному собственнику с соответствующими обязательствами».

Однако губернатор еще раз отметил, что «в Украине нет на сегодняшний день норм и правил приватизации угледобывающих предприятий, есть проект закона, но он так и не принят».

Характеризуя нынешнюю ситуацию в угольной промышленности, В.ЛОГВИНЕНКО сообщил: «За последние 4 года объем бюджетной поддержки увеличился в 1,9 раза, во столько же увеличился и объем поддержки на себестоимость продукции, фонд оплаты труда увеличился в 2,2 раза. А объем добычи за это время снизился почти на 20%».

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что не будет комментировать эти цифры, они говорят сами за себя, «я могу единственное сказать, что это – уже полнейший провал в угольной отрасли».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 14 мая в 2008 г. утвердил концепцию реформирования угольной отрасли. Согласно документа, шахты для приватизации должны быть объединены в 22 лота, и в каждый из них вошли и прибыльные шахты, и убыточные, а также шахты с достаточным запасом угля, которые планируется закрывать.

14 июля министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ заявил, что Министерство угольной промышленности Украины подготовило 22 лота для продажи шахт. По его словам, в эти лоты вошли 120 шахт, которые предлагаются к приватизации.