Кравченко: Тимошенко полностью переиграла Партию регионов

Народный депутат от Компартии Украины Николай КРАВЧЕНКО считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО "переиграла Партию регионов полностью", в результате чего Верховная Рада на заседании 11 июля не смогла выразить правительству недоверие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

"ТИМОШЕНКО их переиграла полностью. Они не были готовы даже к докладу", - сказал Н.КРАВЧЕНКО. При этом он добавил, что "мы "регионалов" предупреждали: не нужно было делать той авантюры, которую они сделали".

"Вы посмотрите, вышел Николай Янович АЗАРОВ, семь человек, которые должны были выступать по процедуре рассмотрения, сложили ему свои листы. Кто на украинском языке писал, он так и читал – на ломанном украинском. И таким образом дивиденды получила ТИМОШЕНКО, а не Партия регионов", - отметил депутат-коммунист.

Он добавил, что "мы их потом спрашивали: зачем вы это сделали? Получилось так, что Партия регионов отчитывалась об ошибках ныне действующего правительства".

Кроме того, Н.КРАВЧЕНКО констатировал, что "Партию регионов элементарно обманули".

"Им пообещали 14 голосов "Единого центра", а дали всего два голоса. Голосов не набиралось, даже если бы мы проголосовали и фракция ЛИТВИНА проголосовала. Тогда был бы только 221 голос, это патовая ситуация", - уверен Н.КРАВЧЕНКО.

По его убеждению, "в этой ситуации Партии регионов нужно было сориентироваться и снять этот вопрос до осени".