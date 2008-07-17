Министр труда подробно разъясняет, на сколько повысятся пенсии

Правительство повысит государственную социальную помощь для получателей пенсий, невзирая на то, что парламент не принял изменений в бюджет. Как сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, это предусмотрено постановлением „О повышении пенсионного обеспечения граждан”, которую сегодня принял Кабинет Министров.

Таким образом, сообщает пресс-служба Министерства труда, вследствие увеличения на 62 гривни минимальной пенсии и выплат надбавок в увеличенных размерах социально менее всего защищенным гражданам будут компенсированы потери от инфляции. По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, повышение будет происходить в два этапа.

С 1 июля 2008 года размер минимальной пенсии по возрасту, по закону Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, увеличивается на 62 грн. – с 482 до 544 грн. Новый размер (544 грн.) также будет применяться для расчета максимального размера доплаты за сверхурочный стаж. Это повышение будет касаться 10,1 млн. лиц.

Минимальные пенсии для „военных” пенсионеров и инвалидов-чернобыльцев будут рассчитываться, исходя из нового размера - 544 грн. Повышение будет составлять в зависимости от категории от 40 до 140 грн. и будет касаться 135,7 тыс. лиц.

Минимальный ежемесячный размер пенсионных выплат, государственной социальной помощи получателям пенсий по инвалидности, в связи с потерей кормильца, лицам, которым пенсии назначены при неполном стаже работы, а также получателям государственной социальной помощи увеличивается на 62 грн. (с 482 до 544 грн). Ежемесячный размер пенсионных выплат лицам, которым назначена пенсию в связи с потерей кормильца на одного неработоспособного члена семьи, увеличивается на 62 грн. (с 482 до 544 грн.), на двух – на 74 грн. (с 578 до 652 грн.), на трех и больше – на 93 грн. (с 723 до 816 гривен). В целом это повышение будет касаться 1,2 млн. лиц.

С 1 сентября 2008 года государственная адресная помощь к пенсии, которая не достигает размеров: для инвалидов войны І группы – 1200 гривен, ІІ группы – 1080 гривен, ІІІ группы – 960 гривен, участники боевых действий – 840 гривен, вырастет на сумму с 111 до 159 грн. в зависимости от категории. Повышение будет касаться 190,5 тыс. лиц.

Кроме этого, вырастут надбавки, которые не повышались с 2002 года, а именно:

Надбавка реабилитированным гражданам вырастет с 10 до 54 грн. (более чем в 5 раз), а членам их семей - с 5 до 43 грн (более чем в 8 раз). Это повышение будет касаться 89 тыс. лиц.

Надбавка на иждивенца для пенсионеров, которые имеют на своем иждивении детей в возрасте до 18 годов, вырастет с 19,91 до 150 грн. (более чем в 7 раз). Это повышение будет касаться 147 тыс. пенсионеров.

Надбавки на присмотр инвалидам І группы, одиноким пенсионерам по возрасту и по инвалидности ІІ и ІІІ группы, которые нуждаются в постоянном постороннем присмотре, вырастут с 9,96 грн. до 50 гривен (более чем в 5 раз). Это повышение будет касаться 291,1 тыс. лиц.

Министр отметила, что средства на реализацию постановления будут выделены из бюджета Пенсионного фонда Украины.