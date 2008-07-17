Кабмин сократил объемы бензина и ДТ, предназначенные для села

Кабинет министров Украины уточнил объемы светлых нефтепродуктов, необходимых сельхозпроизводителям до конца года. Так, объемы дизельного топлива сокращены со 100 тыс. тонн до 74 тыс. тонн, бензина - со 100 тыс. тонн до 82 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, ссылаясь на соответствующее решение Кабмина.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему были сокращены объемы топлива, Ю.МЕЛЬНИК сказал: “Мы выверили реальные показатели производства на Шебелинском нефтеперерабатывающем заводе и определили реальные объемы топлива, которые может произвести предприятие”.

Он также отметил, что, согласно принятому решению, объемы нефтепродуктов будут предоставляться сельхозпредприятиям ежемесячно равными долями.

Министр подчеркнул, что накануне прошли переговоры с компанией “Укргаздобыча” о поставке топлива.