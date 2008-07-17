Тимошенко о бюджете, саботаже ЕЦ и страхах оппозиции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что для проведения внеочередной сессии Верховной Рады необходим консенсус в желании принять изменения в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Наша фракция уже давно собрала подписи, и мы готовы на внеочередную сессию, но это только фракция, которая представляет нашу политическую силу. А для того, чтобы собрать сессию, нужно, чтобы был консенсус в желании принять изменения в бюджет. Это зависит от лидеров других политических сил, которые, я бы очень хотела, чтобы вышли с такой же инициативой о проведении внеочередной сессии, как и я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год, внесенный правительством, мог бы быть поддержан депутатами, если бы представители фракции НУ-НС, вступившие в партию «Единый Центр» поддержали изменения. «Но учитывая, что они устроили саботаж бюджетному процессу, то именно поэтому бюджет и не прошел. И, к сожалению, у оппозиционных фракций преобладало настроение «чем хуже, тем лучше», чем девиз о служении народу», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ценой нормальной жизни страны политики стремятся создать политическую конкуренцию. «Безусловно, оппозиционным силам не нравится, чтобы 32 млрд. были отданы людям. Они понимают, что другой жизнью начнут жить и целые отрасли. Они не хотят поддерживать этот бюджет, чтобы не дать дополнительного доверия правительству в обществе», - считает глава правительства.