Каськив прогнозирует развал мегапартий

Народный депутат, член фракции НУ-НС Владислав КАСЬКИВ прогнозирует появление в ближайшем будущем новых политических сил, которые будут формироваться на идеологических, а не на технологических принципах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

“В Украине неизбежно появление новых политических сил, но не технологических, а идеологических”, - сказал В.КАСЬКИВ.

По его словам, новые политические силы будут иметь перспективу только при условии объединения новой волны политиков вокруг осуществления конкретных реформ.

В.КАСЬКИВ не исключает, что новые политические силы будут появляться и за счет раздробления уже существующих партий.

“Этот процесс только начинается. Новые политические силы будут образовываться из среды политиков новой волны”, - сказал он.

При этом, по словам депутата, в новые политические объединения будут входить как политики, которые сегодня не представлены в парламенте, так и “яркие персонажи” из разных уже существующих фракций.

По мнению В.КАСЬКИВА, одним из политиков, олицетворяющих новую волну, является председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.