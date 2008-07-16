У Тимошенко обещают новую "траекторию" тарифов на ЖКХ

Правительство сегодня на заседании одобрило законопроект «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2008-2012 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Разработке базового элемента реформы жилищно-коммунального хозяйства, которым является этот законопроект, предшествовал серозный анализ состояния дел в отрасли. И на основе этого анализа была разработана общегосударственная программа реформирования», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

По его словам, объем финансирования программы из бюджета составит по одному миллиарду гривен ежегодно, а в общем за счет привлечения кредитов планируется для реализации программы за 4 года использовать 40 млрд. грн.

«Основными источниками финансирования реформы ЖКХ станут тарифы, бюджетная поддержка, инвестиции при передаче предприятий ЖКХ в концессию или в аренду, а также кредитные ресурсы», - пояснил он.

Министр отметил, что программа реформирования ЖКХ предусматривает усовершенствование тарифной политики. «В течение 3-4 лет необходимо разработать такую траекторию изменения тарифов, чтобы они, с одной стороны, не изменялись резко, но, с другой стороны, чтобы их уровень позволял выйти предприятиям на самоокупаемость», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что политика ценообразования в области ЖКХ будет стимулировать всех субъектов хозяйствования осуществлять энерго- и ресурсосберегающие мероприятия.

А.КУЧЕРЕНКО также отметил, что в ходе реализации программы планируется повысить эффективность использования бюджетных средств. «Основная задача заключается в том, чтобы на каждую гривну бюджетной поддержки привлекалось 7-10 гривен частных инвестиций», - сказал министр.

Также, отметил А.КУЧЕРЕНКО, для полного обновления ЖКХ необходимо 15-20 лет.