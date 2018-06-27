Черновецкий выяснил, кто разрушил Михайловский собор

– Можно к ним прикоснуться? – умоляюще спрашивает Леонид Черновецкий у экскурсовода. Да, вчера в музее Михайловского златоверхого собора мер города презентовал возвращенные из России фрески ХІІ века из стен Михайловского собора. Они были вывезены из Украины во время Второй мировой войны.

– Вы притронулись к фрескам. Что вы при этом почувствовали? – поинтересовалась я у господина Черновецкого.

Как всегда, надолго окунаясь в глубины своего сознания, мэр ответил.

– Что я почувствовал?.. Я почувствовал связь с Богом, почувствовал силу веры, хотя я и так верующий человек.

Судьба фресок из стен разрушенного Михайловского златоверхого очень непростая. Кандидат исторических наук Сергей Кот, который непосредственно занимался возвращением фресок в Украину, рассказал УНИАН, что понадобилось целых десять лет на то, чтобы доказать россиянам, что это украинское достояние.

– Наши материалы утверждают, – говорит научный работник, – что значительная часть михайловских фресок и мозаик, которые находятся сейчас на территории России, была вывезена из Киева в период немецкой оккупации в 1943 году. Они попали в Баварию, где в старинном замке среди других киевских ценностей их нашли американские военные. Эти предметы были переданы в Мюнхен, где хранились на складах. Там американцы собирали найденные на территории Германии культурные ценности.

В 1947 году эти предметы были переданы в Берлин советской военной администрации, потом пересланы в Советский Союз. Нашим научным работникам удалось найти документы на два поезда, которые ехали в Советский Союз. Один отправился в Киев, и в нем было 11 мозаик и фресок из Михайловского собора – из 29, которые были вывезены из Киева (об этом есть подтверждение в немецких документах). А вот 18 предметов через несколько дней поехали во дворцовые комплексы под Ленинградом, где на территории Российской Федерации концентрировалось привезенное из Германии имущество. Потом их передали в Новгород, где они сохранялись до 1953 года. Дальше фрески, которые представлены теперь в музее Златоверхого, были переданы Новгородским краеведческим музеем в государственный Эрмитаж Ленинграда.

– Однако это не все фрески, которые во время войны попали на территорию России, – рассказывает Сергей Кот. – Это только их большая часть. По нашим данным, остались еще шесть в Новгородском объединенном музейном заповеднике, и одна большая роскошная мозаика из этой же коллекции находится в фондах государственного российского музея в Санкт-Петербурге. Мы тоже хотим их вернуть. Также есть еще блок достопримечательностей, которые в довоенные времена очутились на территории России. При невыясненных обстоятельствах в 1936 году восемь оригинальных предметов попали в фонды Третьяковской галереи на выставку, посвященную 750-летию «Слова о полку Игоревом». Эти предметы, которые были взяты временно на выставку, уже несколько десятилетий находятся на территории России. Представьте себе, что есть акты с подписями дирекции Третьяковской галереи, где сказано, что они берут временно (!) эти предметы на выставку.

Для Черновецкого провели экскурсию по музею. Потому что, как выяснилось, музей находится на личном попечении мэра. Хотя он до сих пор здесь ни разу не был. И с искренним удивлением рассматривал каждый экземпляр. Экскурсовод пыталась рассказать мэру как можно больше, потому говорила достаточно быстро. Это гостя несколько сбило с толку, он потерял нить, не понимал, что в музее хранилось давно, а что привезли из России.

– А я не понимаю, что же именно нам вернули? – не выдержал он и попросил дополнительного разъяснения.

В дело вмешался заместитель господина Черновецего Виталий Журавский. Ему можно было бы дать медаль за полное понимание Леонида Черновецкого. Стоит мэру только рот открыть, как его заместитель уже знает, что тот хочет сказать, и заканчивает фразу за него.

– Леонид Михайлович, объясняю... Из ста процентов фресок и мозаик вернули лишь 40 процентов. Мы все в этом музее восстанавливаем за наши бюджетные средства.

– Это Архистратиг Михаил в аутентичном варианте, который украшал Михайловский златоверхий монастырь, – говорит экскурсовод мэру Киева.

– Не такой ужасный, как стоит на Майдане, – говорит мэр.

– Нет, это не тот бэтмен! – уточняет Журавский.

– Слово предоставляется мэру столицы, главе Киевской городской государственной администрации Леониду Михайловичу Черновецкому, – произносит заместитель.

Но Леонид Михайлович не сразу берет слово, сначала тихонько, на ухо, интересуется у настоятеля Михайловского златоверхого и в Журавского:

– Кто отдал решение об уничтожении Михайловского собора?

– Большевики.

– Нет, кто именно? Фамилия? Кто был этот человек?

– Сталин.

И Черновецкий выражает радость по поводу возвращения фресок.

– Мне очень приятно. Я вас поздравляю с культурными ценностями... Вас так много... Думаю, что благодаря вам здесь еще больше будет посетителей, которые будут приобщаться к культурным ценностям Украины. Я хотел бы сегодня дать одно поручение... Мы вот только что совместно с духовенством установили фамилию того человека, который руководил уничтожением храма этого и который принимал об этом решение. Знаете, это грустно, потому что представьте себе, что мы бы сейчас могли находиться в очень просторном помещении, с большим количеством верующих. Этот человек должен войти в историю как вредитель... Когда-то Сталин определял вредителей... Вот он и должен среди украинского населения отслеживаться как человек, который нанес непоправимый вред украинской культуре. Сегодня я хочу сказать о том, что мы заложили начало возвращения культурных ценностей из России в Украину. Приблизительно 40 процентов фресок уже возвращено. И еще 60 не возвращено. По этому поводу мы подготовим соответствующую информацию, и пусть правительство поработает, потому что все это принадлежит Украине. Мне самому все очень интересно, и, думаю, и сам процесс не может не радовать, потому что налаживаются отношения, главным образом между городами. Я общаюсь с мэрами и Москвы, и Санкт-Петербурга. Думаю, мы сможем как-то повлиять на процесс возвращения. Что касается еще одной детали... Вы видели на Майдане фигуру Архангела Михаила. Она совсем не отвечает той, что находится за моей спиной. И у меня лично вызывает это нехорошие впечатления. Мы приняли решение на Киевраде, чтобы ее демонтировать и установить то, что было в действительности триста лет тому назад. Это тоже будет актом справедливости. Все, больше я ничего не скажу!

Вот так состоялась церемония открытия новых экспонатов музея. Что здесь скажешь больше?

Ксеня Лесив