БЮТ, однозначно, готовится к президентским выборам

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Геннадий ЗАДЫРКО заявляет, что эта политическая сила «однозначно» готовится к президентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Однозначно мы готовимся к президентским выборам, и сомнений никаких нет», - сказал депутат.

Он также сообщил, что имя кандидата на президентский пост и число претендентов станет известно после съезда. «О том, сколько будет кандидатов – будет решать съезд, который соберется накануне выдвижения нашего кандидата в Президенты. Решение будет принято на съезде», - подчеркнул Г. ЗАДЫРКО.

«Мы, как политическая сила всегда готовы к выборам, у нас работа такая», - отметил народный депутат.