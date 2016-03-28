БПП и "Самопомич" поддержат отставку Шокина

Как передает после заседания фракции корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам заместитель лидера фракции БПП Алексей Гончаренко сказал: «Фракция БПП приняла решение голосовать за отставку Виктора Шокина».

При этом, по его словам, президент попросил фракцию как можно единогласно поддержать вопрос отставки генпрокурора.

В то же время он отметил, кандидатуры на эту должность не обсуждались.

В свою очередь, лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк отметил, что его фракция также будет голосовать за отставку Шокина.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В парламенте сейчас зарегистрирован проект постановления №4122 о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора.

29 марта в 10:30 в Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генпрокурора.

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Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.