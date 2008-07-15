Луценко будет защищать от пиратов сначала своих, а потом - всех

Милиция будет жестко контролировать продажу нелицензионных музыкальных дисков, заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции по результатам коллегии, посвященной итогам работы столичного управления МВД Украины в первом полугодии.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что "сегодня понятно, что киевский рынок ««Петровка» и подобные ему почти непобедимы», поэтому милиция приняла решение создать перечень выданных лицензий и удостоверений на интеллектуальную собственность украинских производителей музыкальной продукции, который будет размещен на официальном сайте киевской милиции для общего ознакомления.

«И если мы находим контрафакт нашего украинского музыкального производителя, будет беда», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что этот эксперимент будет проводиться пока в Киеве, а затем будет распространен на всю Украину.

Министр отметил, что это будет первым шагом в борьбе с контрафактной продукцией. «Сначала будем защищать своих», - сказал он, «а дальше постепенно милиция планирует бороться с пиратством в целом».

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