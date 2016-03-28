В Генпрокуратуре отрицают, что Рада может рассмотреть отставку Шокина

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"В связи с тем, что в средствах массовой информации фигурирует юридически некорректная формулировка в отношении так называемой "отставки" генерального прокурора Украины, Генпрокуратура считает необходимым отметить следующее. Отставка является следствием процедуры выражения парламентом недоверия генеральному прокурору Украины (ст. 213 регламента Верховной Рады Украины). В случае с генеральным прокурором В. Шокиным эта процедура Верховной Радой Украины не инициировалась и не применялась", - сказано в нем.

Поэтому с правовой точки зрения, отмечает ГПУ, речь идет исключительно об увольнении генпрокурора "по собственному желанию", что является одним из возможных оснований для увольнения согласно ст. 2 закона "О прокуратуре", которая будет действовать до 15 апреля 2016 года.

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"В то же время такое увольнение, учитывая статус должности генерального прокурора Украины, возможно исключительно по согласию Верховной Рады Украины президентом Украины (п. 25 ч. 1 ст. 85, ст. 122 Конституции Украины). Таким образом, сейчас продолжается и не закончена процедура рассмотрения заявления генерального прокурора Украины об увольнении по собственному желанию", - отмечает Генпрокуратура.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В парламенте сейчас зарегистрирован проект постановления №4122 о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора.

29 марта в 10:30 в Раде планируется рассмотрение вопроса об отставке Шокина с должности генпрокурора.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.

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