Вехи недели. Кульминация премьериады, раздрай в Генпрокуратуре и цирк в Кривом Роге

В ставших традиционными для воскресного телевизионного эфира «10 минутах с премьер-министром» Арсений Яценюк назвал ситуацию «кризисом лидерства и национальной ответственности», заодно призвав урегулировать отношения между ветвями власти специальным парламентским решением. Видимо, Арсений Петрович позабыл о существовании Конституции как документа, регулирующего взаимоотношения между ветвями власти.

Ничего удивительного в подобных провалах памяти нет – атмосфера в политикуме нервозная, и Яценюку от происходящей вокруг него полемики не слишком уютно. Формально располагающий иммунитетом от увольнения премьер вынужден наблюдать за вызреванием претендентов на портфель, ручка которого еще ощущает тепло руки Арсения Петровича. И если готовность Натальи Яресько возглавить «правительство ничьих» больше напоминает пас Яценюку, то первые, не совсем уверенные шаги Владимира Гройсмана к премьерству вызывают у действующего главы правительства логичное раздражение. Владимира Борисовича поддержала родная партия, не преминувшая при этом случая на закрытом съезде не только очистить предвыборный список от неблагонадежных кандидатов в депутаты, но и постановившая отобрать депутатские мандаты у Егора Фирсова и Николая Томенко. Оба покинули ряды пропрезидентской парламентской фракции. Сама дискуссия вокруг исключения парламентариев не добавляет очков ее участникам и лишь подтверждает опереточный характер украинской партийной системы.

Продолжающий оказывать психологическое давление на Яценюка Юрий Луценко пообещал написать заявление о выходе из коалиции, если премьер не подаст заявление об отставке. Должен огорчить Юрия Витальевича: крайне сложно покинуть ряды несуществующей коалиции, хотя наши политики, признаться, способны и на более изощренные действия. При этом новый коалиционный формат, судя по заявлениям Олега Ляшко, пока так и не оформился официально. Впрочем, Гройсман уже начал потихоньку делать заявления в «премьерском формате».

Не исключено, что новым фактором украинской политики в ближайшее время станет Надежда Савченко. После вынесения ей приговора в российском Донецке нет недостатка в предположениях о формате грядущего обмена украинской военнопленной, возвращения которой на Родину ожидают с некоторой экзальтацией. Уверенность Юлии Тимошенко в скором возвращении домой первого номера партийного списка «Батькивщины» отдает иррациональностью и манипулятивностью – леди Ю намерена с помощью своей соратницы всколыхнуть болото украинского политикума.

Не менее странные вещи происходят в Генеральной прокуратуре, куда вернулся после отпуска Виктор Шокин. Его подчиненные методично выдавливают со своих мест соратников Давида Сакварелидзе, забрасывая его обвинениями на любой вкус. Поскольку Сакварелидзе не только заместитель генпрокурора, но и возглавляет прокуратуру Одесской области, против него выступили избранные в регионе парламентарии. Сам грузинский юрист на украинской государственной службе не нашел ничего лучшего, как организовать митинг с требованиями отставки Шокина у стен Генеральной прокуратуры. Интересно отметить, что спикер Генпрокуратуры Владислав Куценко убежден, что Виктор Шокин останется на своем месте.

Выборы мэра Кривого Рога, назначенные по требованию «Самопомощи» и прошедшие в минувшее воскресенье, завершились ожидаемым триумфом действующего градоначальника. Юрий Вилкул, как говорится, в одни ворота вынес Семена Семенченко, по прихоти партийного руководства сменившего в качестве кандидата от «Самопомощи» местного жителя Юрия Милобога, давшего бой Вилкулу осенью 2015-го. Конспирологи получили возможность искать «кому выгодно», а политические эксперты – проецировать ситуацию в Кривом Роге на возможные досрочные парламентские выборы.

Евгений Магда