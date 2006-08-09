Луценко расскажет, почему он согласился работать в правительстве Януковича. Пресс-конференция в Киеве

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в пятницу, 11 августа, в 12.00 проведет пресс-конференцию.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Во время пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО, в том числе, даст ответ на вопрос, который интересует многих: то есть по поводу своего назначения на должность руководителя этого ведомства, отметили в ДСО.

Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Эспланадная, 20.