Луценко расскажет, почему он согласился работать в правительстве Януковича. Пресс-конференция в Киеве
16:10, 09 августа 2006Политика
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Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в пятницу, 11 августа, в 12.00 проведет пресс-конференцию.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Во время пресс-конференции Ю.ЛУЦЕНКО, в том числе, даст ответ на вопрос, который интересует многих: то есть по поводу своего назначения на должность руководителя этого ведомства, отметили в ДСО.
Пресс-конференция состоится по адресу: г. Киев, ул. Эспланадная, 20.
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