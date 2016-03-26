Переговоры президентов Украины и Болгарии в Киеве: первые заявления

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

По словам пресс-секретаря президента, Плевнелиев поддерживает продолжение санкций против России за невыполнение Минских соглашений и отмечает, что Крым – это Украина.

«Президент Болгарии: в каждом своем выступлении я подчеркиваю, что Крым это Украина. А Украина - это Европа», - написал Цеголко.

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Плевнелиев подчеркнул, что он занимает активную позицию в противодействии российской агрессии против Украины.

«Мы не можем мириться с агрессивным поведением России. Мы стоим на защите независимости и суверенитета Украины. И мы будем бороться за это», - подчеркнул Плевнелиев.

«Мы стоим вместе, и вместе - мы сильны», - сказал Президент Болгарии.

Глава Болгарского государства также выразил слова благодарности украинскому народу за помощь Болгарии и борьбу за ее независимость в ХV и в XIX в. «У нас история, которая объединяет нас. Наша дружба имеет давние корни», - сказал Плевнелиев и отметил, что болгарское меньшинство очень хорошо интегрировано в Украине и является крупнейшей болгарской диаспорой в мире.

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Кроме того, по словам Цеголко, президент Украины поблагодарил Болгарию за поддержку в продлении санкций против РФ.

Президент Болгарии также отметил, что его страна настаивает на обязательном освобождении украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко и других украинцев из российских тюрем.

Как сообщал УНИАН, суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

Савченко и ее защита обвинения отвергают и утверждают, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию.

Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

За время содержания в СИЗО Савченко несколько раз объявляла голодовку и угрожает начать сухую голодовку с 6 апреля.

Напомним, ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что договоренность о передаче незаконно заключенной в России украинской летчицы Надежды Савченко Украине уже есть.