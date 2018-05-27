Каким курсом будет двигаться Украина с новым правительством?

Подавляющее большинство опрошенных предвидят во внешней политике Украины отсутствие одного конкретного направления, четверть прогнозирует пророссийский курс, меньшинство – прозападный.

Вопрос на веб-сайте УНИАН звучит так: “Каким будет внешнеполитический курс Украины после формирования правительства?” По состоянию на 15:30, 9 августа в опросе приняли участие 914 респондентов. Ответы (суммарно на украинско- и русскоязычной версиях сайта) распределились так:

“В обоих направлениях” – 33,3%.

“Пророссийский” – 25,5%.

“Неопределенный” – 23%.

“Прозападный” – 14,4%.

“Не знаю” – 4,4%.

“Свой вариант” – 1,1%

“Другое” – 0,1%.

Таким образом, подавляющее большинство респондентов – 56,3% (если суммировать ответы “В обоих направлениях” и “Неопределенный”) – прогнозируют отсутствие одного конкретного направления внешней политики Украины.

Опрос продолжается.