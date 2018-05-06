Украинский интерес. Надежда без снисхождения, удар по Европе и ухищрения Путина

Суд в Донецке (Ростовская область) проигнорировал доводы защиты и здравого смысла и приговорил Надежду Савченко к лишению свободы сроком на 22 года. Наказание для мужественной украинской военнослужащей фактически стало реакцией Кремля на ее отказ принимать участие в пропагандистских играх и независимую позицию в зале суда. Савченко запретила своим адвокатам подавать апелляцию на заведомо несправедливый приговор и заверила, что готова после вступления его в силу возобновить сухую голодовку. Адвокаты Надежды Савченко уверены, что она вскоре вернется в Украину. Косвенным подтверждением этих предположений является и хор голосов влиятельных западных политиков, требующих от российских властей освобождения Савченко.

Россия, как представляется, имеет другое мнение, и постарается использовать в своих целях насильственную смерть адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в украинском суде ГРУшника Александрова. Впрочем, судьба российских военнослужащих, захваченных на Донбассе, вряд ли интересует Путина – ему куда интереснее возможность вернуться в высшую лигу международной политики. Интересной выглядит позиция хозяина Кремля, посоветовавшего представителям российского бизнеса не уходить из Украины, дескать, там скоро пройдет смена политического режима и общественных настроений.

Уходящая неделя подарила Москве и другие возможности демонстрировать «добрую волю» в отношениях с Западом. Террористические акты в Брюсселе стали мощным ударом по системе безопасности и НАТО, и Европейского Союза, политическим центром которых является бельгийская столица. Меры безопасности в аэропорту Завентен оказались явно недостаточными, чем и воспользовались террористы, заодно организовавшие взрывы в брюссельском метрополитене. Хотя ответственность за преступления с некоторой паузой взяли на себя представители ИГИЛ, некоторую выгоду из ситуации сможет извлечь и Россия.

Кремль, как известно, инициировал показательный выход своих военно-космических сил из Сирии, при этом речь идет скорее о сокращении присутствия, чем о реальном завершении операции по спасению президента Асада. Террористические акты в Брюсселе создали для Путина платформу для диалога с западным миром на актуальную тему – противодействие терроризму. В этом контексте было бы логично устроить некую демонстрацию доброй воли, но этого не произошло ни в деле Савченко, ни в работе Трехсторонней контактной группы в Минске. Россия продолжает диалог с Западом в формате «Что вы можете мне противопоставить?».

Впрочем, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не нашел ничего лучшего, как из Москвы потребовать «решительного продвижения» в урегулировании на Донбассе. Несколько странное заявление для главного дипломата страны, председательствующей в ОБСЕ. Напомню, что представитель СММ ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг практически прямым текстом подтвердил присутствие российских военных на востоке Украины, Впрочем, в позиции Штайнмайера нет ничего удивительного: он – один из столпов СДПГ, конкуренция которой с ХДС/ХСС, во главе которой стоит Ангела Меркель, предсказуемо обостряется в преддверии парламентских выборов в Германии.

Продолжительный визит госсекретаря США Джона Керри Кремль вряд ли может занести себе в актив, ведь шеф заокеанской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов к снятию с России санкций только в случае полного выполнения Минских договоренностей. Правда, это вряд ли означает активизацию Вашингтона, пребывающего в затянувшемся ожидании смены хозяина Овального кабинета Белого дома.

Евгений Магда