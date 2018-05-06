Узники совести: зачем Кремлю заложники из Украины

Внимание всего мира к делу Надежды Савченко было приковано долгие месяцы ее судилища. Приговор – 22 года лишения свободы за якобы убийство российских журналистов, незаконно пребывающих на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков, а также штраф за «незаконное пересечение границы», учитывая, что украинскую летчицу принудительно переправили в Россию – вызвал бурю негодования.

Вместе с тем, не меньшего негодования достойны другие факты российского «правосудия», которые касаются нескольких десятков украинцев, незаконно удерживаемых в Российской Федерации. «Таких, только известных нам, - 25 человек. Из них 13 содержатся на территории России, и 12 – в оккупированном Россией Крыму», - рассказала правозащитница, координатор общественной инициативы Евромайдан-SOS, председатель правления общественной организации Центр Гражданских Свобод Александра Матвийчук.

И, к сожалению, этот список не сокращается – свежие задержания активистов в Крыму произошли в феврале текущего года.

Всех граждан Украины, попавших под каток российской Фемиды, объединяет одно – желание россиян, путем сфабрикованных обвинений и признаний, сделанных под пытками, - в терроризме, экстремизме, диверсиях, шпионаже, -представить украинца в образе врага. В результате, практически во всех известных правозащитникам случаях, жертвами «правоохранительных органов» РФ становились невинные люди.

Самые известные из них – Олег Сенцов (20 лет лишения свободы в колонии строгого режима), Александр Кольченко (10 лет в колонии строгого режима), Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний (по 7 лет в колонии строгого режима), которые проходят по делу «крымских террористов». Мало того, что, по сфабрикованному делу их обвинили в создании «террористической группы» и после задержания украинцы были вывезены в Москву для дальнейшего «расследования», российские «правоохранители» заявили, что украинским дипломатам не следует заботиться о судьбе «террористов», поскольку Россия считает крымчан гражданами РФ.

Станислав Клых и Николай Карпюк проходят по так называемому «чеченскому делу», где среди обвиняемых – премьер-министр Арсений Яценюк. Российские правоохранители утверждают, что Клых и Карпюк в середине 90-х, наряду с Яценюком, участвовали в Первой чеченской войне. И якобы убивали российских военнослужащих. Несмотря на то, что, вне зависимости от абсурдности обвинений, срок давности со дня якобы совершенных преступлений истек еще в 2010 году, украинцев судят в Чечне.

Неподсудные в России

Кроме того, среди жертв Кремля есть и те украинцы, которые совершили уголовное правонарушение, но не являются подсудными в Российской Федерации. К таковым, в частности, относится Хайсер Джемилев – сын лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Хайсер совершил преступление в 2013 году, был задержан и содержался в Бахчисарайском СИЗО Крыма. Однако после оккупации его не передали на материковую Украину, как некоторых других задержанных и заключенных, а этапировали в Краснодарский край РФ. Правозащитники называют дело Хайсера политически мотивированным именно потому, что считают – то, как оккупационные власти Крыма ухватились за него, свидетельствует о попытках давления на его отца.

В этом деле в Кремле проигнорировали российское законодательство, которое гласит: «иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по российским законам только в том случае, если преступление направлено против интересов РФ или гражданина РФ». И закрыли глаза на решение Европейского суда по правам человека, который обязал Россию «обеспечить сыну Джемилева право на свободу». По информации украинских правозащитников, Хайсер содержится в колонии общего режима в Астрахани, а Мустафе Джемилеву запрещен въезд на территорию РФ.

По словам Александры Матвийчук, за два года, это не единичный случай, когда РФ распространила свою юрисдикцию на преступления, совершенные в другом государстве и против граждан этого государства. «К примеру, дело участника Евромайдана Александра Костенко. Его обвиняют в том, что он во время Евромайдана бросил камень в крымский «Беркут», - рассказала она.

Хотя ни одного свидетеля по этому делу нет и нет никакой доказательной базы, а «преступление», если таковое и было, происходило на территории Украины (и обвиняемым и потерпевшим являются граждане Украины), российский суд, нарушив собственное законодательство, приговорил Костенко почти к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Крымский фактор

Еще один яркий пример несоблюдения Россией собственного законодательства – преследования крымских татар по делу «26 февраля». Напомним, в этот день в 2014 году в Симферополе состоялся массовый митинг за единство Украины и пророссийское собрание за присоединение Крыма к РФ. В результате стычек между участниками акций пострадало несколько десятков человек. А после аннексии, когда оккупационные власти окрепли и почувствовали свою безнаказанность, началась череда открытий уголовных производств. Причем, исключительно против участников проукраинского митинга.

В частности, почти через год после этих событий были арестованы замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, фермер Али Асанов и Мустафа Джименджи, которые всего лишь принимали участие в митинге, не нарушая никаких законов Украины. Обвинители используют в процессуальных документах терминологию «несанкционированный митинг», хотя такого понятия нет в украинском законодательстве.

Фигурантам этого дела грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Будут ли они осуждены? Риторический вопрос, учитывая, что один осужденный по делу «26 февраля» уже есть. Это оператор крымскотаратского телеканала ATR Эскендер Небиев, получивший 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

«На самом деле, Россия проводит системную кампанию против граждан Украины, преследуя несколько целей. Во-первых, создает из украинца образ врага для населения РФ. Во-вторых, наказывает активных граждан Украины за публичную деятельность, фабрикуя против них дела. В-третьих, этими делами дает четкий сигнал, в том числе, крымским татарам, что каждый из них может пострадать, если они не прекратят борьбу», - считает Александра Матвийчук.

Таким образом, по ее словам, кто угодно, у кого есть украинский паспорт, поехав в Крым или в Российскую Федерацию, к примеру, к родственникам, «не застрахован от уголовного преследования по надуманным и сфальсифицированным делам».

Никто не застрахован

В качестве еще одного примера Александра Матвийчук приводит «шпионское» дело 73-летнего Юрия Солошенко. В августе 2014 года он был задержан в Москве во время деловой поездки и обвинен в «шпионаже в пользу Украины». По словам правозащитников, дело Солошенко и аналогичные проходят в России под грифом «секретно», поэтому ни родственники, ни представители украинского консульства, которым, в данном случае, отказывали в визите в течение 10 месяцев, деталей не знают. «Так сложилось, что в этом случае, и в других, сразу после задержания берется курс на изоляцию. К узникам не допускают независимых адвокатов, стараются не допускать к ним консулов. Родственники, как это было с Юрием Солошенко, только через несколько месяцев узнают, что случилось с их близкими», - рассказала Александра Матвийчук.

Согласно информации российской правозащитницы Зои Световой, в декабре прошлого года Юрий Солошенко, которому российский суд присудил 6 лет заключения, был этапирован для отбывания наказания в колонию строгого режима.

Похожая история, когда украинцев задерживают по надуманным обвинениям, случилась с Юрием Яценко и Богданом Яричевским. Парни занимались «челночной» деятельностью и, будучи уроженцами Львовской области Украины, часто наведывались в Россию. В мае 2014 года их задержали под предлогом выявления на территории РФ экстремистов из «Правого сектора». «Мол, хунта уже приехала в Россию и готовит теракты, - пояснила правозащитница. – Поэтому украинцев часто назначают диверсантами, карателями и шпионами».

Впрочем, можно считать, что дело Яричевского и Яценко закончилось положительным исходом – нарушив все мыслимые сроки миграционного законодательства РФ, россияне, после безосновательного заключения на 4 и 12 месяцев, соответственно, все же выдворили парней в Украину.

Бесправные узники

Вместе с тем, есть еще одна категория граждан Украины, которые, как никто, вкусили все «прелести» российской Фемиды. Это украинцы, осужденные в Крыму до «крымской весны» и, волею судьбы, отбывавшие наказание в пенитенциарных учреждениях полуострова именно тогда, когда началась аннексия. По словам адвоката Дмитрия Сотникова, несмотря на то, что многие заключенные отказались принять гражданство России, в нарушение международных принципов правосудия, российская Фемида «привела их приговоры в соответствии с УК РФ». Другими словами, «осудила второй раз за преступления, по которым в отношении них уже имелся украинский приговор».

Но это – только полбеды. Далее заключенных направили отбывать наказание на «континент». «И украинские граждане, осужденные украинскими судами, даже не поняли, как они оказались вдруг в предгорьях Урала в долине реки Вятки, на просторах некогда необъятного ВятЛАГа», - возмущается адвокат.

Однако и на этом злоключения украинцев не закончились. Когда в Украине началась амнистия, украинцы потребовали ее применения. Но получили отказ. «Россия отказала им, сославшись на то, что украинская амнистия не может к ним применяться, так как у них теперь новые приговоры – они осуждены в РФ и должны подчиняться ее законом, а не законам Украины», - пояснил Сотников.

Вряд ли то, что происходит в России и в аннексированном ею Крыму по отношению к гражданам Украины, можно назвать правосудием, уверены правозащитники. Практически против всех узников Кремля дела были сфальсифицированы. Почти все граждане Украины, судьбу которых отслеживают координаторы Центра Гражданских Свобод, подвергались жестоким пыткам – от принудительного лишения сна до пыток электричеством. У большинства из тех, кто признался в совершении «преступлений», признания выбивались неделями и месяцами, в то время, как родственникам, независимым адвокатам и украинскому консулу отказывали в визитах к задержанным.

«Собственно, жестокое обращение продолжается и сегодня, - подчеркивает активистка Центра Гражданских Свобод и кампании #LetMyPeopleGo Мария Томак. – К примеру, украинцы не получают необходимой медицинской помощи, а это фундаментальное нарушение их прав».

В самом тяжелом положении, по мнению правозащитников, находятся Надежда Савченко (из-за длительной голодовки), Юрий Солошенко, у которого диагностирован рак, Станислав Клых, у которого тяжелое психическое состояние… «Он так кричит, что слышно из-под ворот суда», - рассказала Мария.

«Но мы считаем, что освобождения заслуживают все, независимо от состояния здоровья», - добавила она.

По словам правозащитников, над этим работают в Министерстве иностранных дел Украины, в офисе омбудсмена, в общественных организациях. «Но дипломатический подход не работает. Это Россия. Международные нормы игнорируются. Какая тут дипломатия?», - считает Мария Томак.

По ее мнению, после приговора Савченко ситуация может и должна измениться. «Это поворотный момент для начала серьезных переговоров по освобождению всех. И фактор международного давления, возможно, окажется ключевым. Украина должна четко сигнализировать, что это наши граждане. И что мы будем требовать их освобождения и возвращения в Украину до тех пор, пока они не вернутся», - убеждена она.

То есть, для Украины это должно стать делом чести.

Но не следует также исключать, что в ответ на это Россия будет действовать ассиметрично. Не пожелает менять граждан на граждан, а может потребовать ослабления санкций. Поскольку украинские граждане в российских застенках – увы, лишь бесправные заложники…

Татьяна Урбанская