ФГИУ хочет забрать Криворожсталь у Миттала (дополнено)

Фонд государственного имущества Украины направил письмо в Кабинет министров Украины с информацией о невыполнении покупателем госпакета акций ОАО "Криворожсталь" условий договора купли-продажи и проинформировал о необходимости выделения средств в размере около 72,7 млн. грн. для осуществления судебного производства по расторжению этого договора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Как отметили в Фонде, актом проверки выполнения условий договора купли-продажи акций "Криворожстали" в 2007 году, проведенной ФГИУ 24-28 марта 2008 года, было зафиксировано невыполнение условий договора в сфере инновационно-инвестиционной деятельности (реализация мероприятий по реконструкции коксовых батарей №3 и №4), природоохранной деятельности (реконструкция цеха сероочистки коксохимического производства), социальной деятельности (затраты общества на улучшение социально-бытовых условий работающих на уровне не менее 0,5% от суммы реализованной продукции общества за год, выполнение коллективного договора в полном объеме).

В пресс-службе также отметили, что 3 июля комиссия Фонда, рассмотрев жалобу инвестора предприятия – компании "Арселор Миттал», приняла решение оставить выводы акта текущей проверки без изменений.

Как отмечается в письме Фонда госимущества к правительству, согласно с условиями договора купли-продажи, споры между сторонами договора решаются в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины. Регламентом МКАС определено, что при подаче иска в МКАС истец обязан оплатить регистрационный сбор.

Общая сумма арбитражного сбора, которую обязан уплатить Фонд при направлении иска о расторжении договора, по расчетам Фонда, составит 72 млн. 724,9 грн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакет акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

«Міттал Стіл Кривий Ріг» - крупнейший производитель металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.