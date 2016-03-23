В Минюсте России заявили, что обращений о передаче Савченко пока не поступало

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минюста России.

По состоянию на 23 марта обращений о передаче Савченко в Минюст России не поступало.

В министерстве сообщили, что вопросы передачи осужденных между Россией и Украиной разрешаются на основании положений Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Обращение о передаче осужденный вправе заявить в Минюст России либо в компетентный орган государства своего гражданства (Минюст Украины).

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В России ответственными за выполнение обязательств по передаче осужденных лиц являются: Минюст России, Федеральная служба исполнения наказаний, а также федеральные суды РФ, принимающие окончательное решение по указанному вопросу.