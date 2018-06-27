Вехи недели: одиночество Януковича, предприимчивость Тимошенко и президентская усталость

Вехи недели: одиночество Януковича, предприимчивость Тимошенко и президентская усталость

11:13, 14 июля 2008
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Юлия Владимировна заблаговременно нашла понятные для Владимира Литвина и Петра Симоненко аргументы...

Парламентариям не удалось эффектно завершить весеннюю сессию, на каникулы они разъехались утомленными собственным бездействием. Заметно сдал и Виктор Ющенко, предпочитающий  встречи с малозначимыми европейскими лидерами реальным политическим действиям. Традиционную бодрость демонстрирует только Юлия Тимошенко, успешно пережившая попытку уволить ее правительство и готовая остаться на период отпусков хозяйкой положения.

Виктор Янукович
На минувшей неделе день рожденья отпраздновал лидер Партии регионов Виктор Янукович. Возможно, легкое головокружение от праздника несколько одурманило Виктора Федоровича, но в нужный момент его не оказалось на рабочем месте – в сессионном зале парламента. К тому времени (последнему дню весенней сессии) многие законодатели думали исключительно о предстоящем отпуске, ведь бютовцы надежно заблокировали трибуну, дабы не допустить неприятных для премьера эксцессов.

Воцарившей в сессионном зале расслабленностью, судя по всему, воспользовалась Юлия Тимошенко. Премьер успешно просчитала конфигурацию голосования за вотум недоверия ее кабинету и выразила готовность позволить недругам и оппонентам продемонстрировать, на что они способны. Риска при этом было не больше, чем у ребенка, дразнящего в зоопарке престарелого хищника через прутья клетки. Юлия Владимировна заблаговременно нашла понятные для Владимира Литвина и Петра Симоненко аргументы. Владимиру Михайловичу сегодня выгоднее синица парламентского представительства в руках, чем журавль спикерства в небе. С Петром Николаевичем все еще понятнее: коммунисты нашли общий язык с действующим правительством и не видят причин разрушать необременительное сотрудничество. Стоит ли удивляться, что вчерашние  ситуативные союзники «регионалов» голосование по вотуму недоверия правительству саботировали. Результат известен – 174 голоса на табло системы «Рада» и крах публичных заверения Януковича о наличии необходимых для отставки правительства голосов. С другой стороны, парламентарии временно уменьшили вероятность проведения досрочных выборов и заставили Партию регионов задуматься о будущем алгоритме выражения недоверия правительству.

Юлия Тимошенко принимает поздравления после неудачного голосования за ее отставку с поста премьер-министра. Киев, 11 июля
Для ощущения полной победы Юлии Владимировне не хватало только успешного голосования за бюджетные изменения. Впрочем, Тимошенко прекрасно понимала, что привлечь к этому вопросу не входящих в коалицию депутатов означало поставить закон под угрозу президентского вето. Поэтому лидер БЮТ пошла давно апробированным путем, превратив трибуну Верховной Рады в агитационную площадку. Премьер обращалась скорее не к народным избранникам, а к будущим избирателям, слушавшим трансляцию парламентского заседания, на котором проходила презентация правительственного аттракциона бюджетной щедрости.  Иного выхода не оставалось, ведь собственный вариант бюджетных изменений предложил и Виктор Ющенко. Глава государства в последнее время ограничивается точечными уколами по болезненным для Тимошенко участкам. 

Лимит подарков для Юлии Тимошенко в тот день был весьма ограниченным, и Верховная Рада не поддержала ни премьерский, ни президентский проекты бюджетных изменений. Если бы не коммунисты и старания Арсения Яценюка – оба документа и вовсе канули бы в Лету, но теперь законодателям предстоит вернуться к их рассмотрению осенью. Юлия Тимошенко получила прекрасный повод обвинить президента в срыве процедуры корректировки главного финансового документа страны. Премьер готова даже отказаться от летнего отпуска, лишь бы найти возможность распоряжаться пухнущими день ото дня правительственными счетами в Государственном казначействе.

Активность лидера БЮТ своими действиями стимулирует и сам Ющенко. Если верить депутатам фракции «НУНС», их последний сеанс общения с главой государства напоминал монолог последнего, в который были вкраплены несколько ультимативных требований. Виктор Андреевич волен думать о своем влиянии на третью по величине парламентскую фракцию что угодно, но в реальной жизни ситуация выглядит для него весьма неприятной. Прав Владимир Литвин, подметивший, что в коалиции все хуже воспринимаются президентские инициативы и предложения. Довольным может быть разве что Давид Жвания: его заявления достигли цели и раздразнили Ющенко. Вряд ли Виктору Андреевичу удастся быстро найти новых союзников взамен взбунтовавшихся «нашеукраинцев» и «самбистов» - слишком мало времени и невысока президентская популярность.

Виктор Балога
Судя по съезду «Единого Центра», эта политическая сила не станет адекватной заменой «Нашей Украине». Наивно рассчитывать победить Юлию Тимошенко переполненным внутренним пафосом мероприятием, напоминавшим смотр художественной самодеятельности в среде государственных служащих. Главным достижением «единоцентристов» стала легализация присутствия в их рядах главы президентского секретариата Виктора Балоги. Но Виктор Иванович не оправдал надежд тех, кто разглядел в нем партийного лидера - у штурвала «Единого Центра» остался Игорь Криль, которого поспешили окрестить зиц-председателем новой пропрезидентской партии.

На фоне внутриполитических проблем почти незамеченным осталось поражение отечественной дипломатии: Генеральная Ассамблея ООН отказалась рассматривать вопрос о Голодоморе, негативно ответив на призыв украинского МИД признать его геноцидом украинского народа.  В очередной раз постарались российские дипломаты, умело блокирующие инициативы официального Киева по этому вопросу в международных организациях.

Евгений Магда

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