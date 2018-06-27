Вехи недели: одиночество Януковича, предприимчивость Тимошенко и президентская усталость
Юлия Владимировна заблаговременно нашла понятные для Владимира Литвина и Петра Симоненко аргументы...
Парламентариям не удалось эффектно завершить весеннюю сессию, на каникулы они разъехались утомленными собственным бездействием. Заметно сдал и Виктор Ющенко, предпочитающий встречи с малозначимыми европейскими лидерами реальным политическим действиям. Традиционную бодрость демонстрирует только Юлия Тимошенко, успешно пережившая попытку уволить ее правительство и готовая остаться на период отпусков хозяйкой положения.
|Виктор Янукович
Воцарившей в сессионном зале расслабленностью, судя по всему, воспользовалась Юлия Тимошенко. Премьер успешно просчитала конфигурацию голосования за вотум недоверия ее кабинету и выразила готовность позволить недругам и оппонентам продемонстрировать, на что они способны. Риска при этом было не больше, чем у ребенка, дразнящего в зоопарке престарелого хищника через прутья клетки. Юлия Владимировна заблаговременно нашла понятные для Владимира Литвина и Петра Симоненко аргументы. Владимиру Михайловичу сегодня выгоднее синица парламентского представительства в руках, чем журавль спикерства в небе. С Петром Николаевичем все еще понятнее: коммунисты нашли общий язык с действующим правительством и не видят причин разрушать необременительное сотрудничество. Стоит ли удивляться, что вчерашние ситуативные союзники «регионалов» голосование по вотуму недоверия правительству саботировали. Результат известен – 174 голоса на табло системы «Рада» и крах публичных заверения Януковича о наличии необходимых для отставки правительства голосов. С другой стороны, парламентарии временно уменьшили вероятность проведения досрочных выборов и заставили Партию регионов задуматься о будущем алгоритме выражения недоверия правительству.
|Юлия Тимошенко принимает поздравления после неудачного голосования за ее отставку с поста премьер-министра. Киев, 11 июля
Лимит подарков для Юлии Тимошенко в тот день был весьма ограниченным, и Верховная Рада не поддержала ни премьерский, ни президентский проекты бюджетных изменений. Если бы не коммунисты и старания Арсения Яценюка – оба документа и вовсе канули бы в Лету, но теперь законодателям предстоит вернуться к их рассмотрению осенью. Юлия Тимошенко получила прекрасный повод обвинить президента в срыве процедуры корректировки главного финансового документа страны. Премьер готова даже отказаться от летнего отпуска, лишь бы найти возможность распоряжаться пухнущими день ото дня правительственными счетами в Государственном казначействе.
Активность лидера БЮТ своими действиями стимулирует и сам Ющенко. Если верить депутатам фракции «НУНС», их последний сеанс общения с главой государства напоминал монолог последнего, в который были вкраплены несколько ультимативных требований. Виктор Андреевич волен думать о своем влиянии на третью по величине парламентскую фракцию что угодно, но в реальной жизни ситуация выглядит для него весьма неприятной. Прав Владимир Литвин, подметивший, что в коалиции все хуже воспринимаются президентские инициативы и предложения. Довольным может быть разве что Давид Жвания: его заявления достигли цели и раздразнили Ющенко. Вряд ли Виктору Андреевичу удастся быстро найти новых союзников взамен взбунтовавшихся «нашеукраинцев» и «самбистов» - слишком мало времени и невысока президентская популярность.
|Виктор Балога
На фоне внутриполитических проблем почти незамеченным осталось поражение отечественной дипломатии: Генеральная Ассамблея ООН отказалась рассматривать вопрос о Голодоморе, негативно ответив на призыв украинского МИД признать его геноцидом украинского народа. В очередной раз постарались российские дипломаты, умело блокирующие инициативы официального Киева по этому вопросу в международных организациях.
Евгений Магда