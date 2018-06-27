Вехи недели: одиночество Януковича, предприимчивость Тимошенко и президентская усталость

Парламентариям не удалось эффектно завершить весеннюю сессию, на каникулы они разъехались утомленными собственным бездействием. Заметно сдал и Виктор Ющенко, предпочитающий встречи с малозначимыми европейскими лидерами реальным политическим действиям. Традиционную бодрость демонстрирует только Юлия Тимошенко, успешно пережившая попытку уволить ее правительство и готовая остаться на период отпусков хозяйкой положения.

На минувшей неделе день рожденья отпраздновал лидер Партии регионов Виктор Янукович. Возможно, легкое головокружение от праздника несколько одурманило Виктора Федоровича, но в нужный момент его не оказалось на рабочем месте – в сессионном зале парламента. К тому времени (последнему дню весенней сессии) многие законодатели думали исключительно о предстоящем отпуске, ведь бютовцы надежно заблокировали трибуну, дабы не допустить неприятных для премьера эксцессов.

Воцарившей в сессионном зале расслабленностью, судя по всему, воспользовалась Юлия Тимошенко. Премьер успешно просчитала конфигурацию голосования за вотум недоверия ее кабинету и выразила готовность позволить недругам и оппонентам продемонстрировать, на что они способны. Риска при этом было не больше, чем у ребенка, дразнящего в зоопарке престарелого хищника через прутья клетки. Юлия Владимировна заблаговременно нашла понятные для Владимира Литвина и Петра Симоненко аргументы. Владимиру Михайловичу сегодня выгоднее синица парламентского представительства в руках, чем журавль спикерства в небе. С Петром Николаевичем все еще понятнее: коммунисты нашли общий язык с действующим правительством и не видят причин разрушать необременительное сотрудничество. Стоит ли удивляться, что вчерашние ситуативные союзники «регионалов» голосование по вотуму недоверия правительству саботировали. Результат известен – 174 голоса на табло системы «Рада» и крах публичных заверения Януковича о наличии необходимых для отставки правительства голосов. С другой стороны, парламентарии временно уменьшили вероятность проведения досрочных выборов и заставили Партию регионов задуматься о будущем алгоритме выражения недоверия правительству.

Для ощущения полной победы Юлии Владимировне не хватало только успешного голосования за бюджетные изменения. Впрочем, Тимошенко прекрасно понимала, что привлечь к этому вопросу не входящих в коалицию депутатов означало поставить закон под угрозу президентского вето. Поэтому лидер БЮТ пошла давно апробированным путем, превратив трибуну Верховной Рады в агитационную площадку. Премьер обращалась скорее не к народным избранникам, а к будущим избирателям, слушавшим трансляцию парламентского заседания, на котором проходила презентация правительственного аттракциона бюджетной щедрости. Иного выхода не оставалось, ведь собственный вариант бюджетных изменений предложил и Виктор Ющенко. Глава государства в последнее время ограничивается точечными уколами по болезненным для Тимошенко участкам.

Лимит подарков для Юлии Тимошенко в тот день был весьма ограниченным, и Верховная Рада не поддержала ни премьерский, ни президентский проекты бюджетных изменений. Если бы не коммунисты и старания Арсения Яценюка – оба документа и вовсе канули бы в Лету, но теперь законодателям предстоит вернуться к их рассмотрению осенью. Юлия Тимошенко получила прекрасный повод обвинить президента в срыве процедуры корректировки главного финансового документа страны. Премьер готова даже отказаться от летнего отпуска, лишь бы найти возможность распоряжаться пухнущими день ото дня правительственными счетами в Государственном казначействе.

Активность лидера БЮТ своими действиями стимулирует и сам Ющенко. Если верить депутатам фракции «НУНС», их последний сеанс общения с главой государства напоминал монолог последнего, в который были вкраплены несколько ультимативных требований. Виктор Андреевич волен думать о своем влиянии на третью по величине парламентскую фракцию что угодно, но в реальной жизни ситуация выглядит для него весьма неприятной. Прав Владимир Литвин, подметивший, что в коалиции все хуже воспринимаются президентские инициативы и предложения. Довольным может быть разве что Давид Жвания: его заявления достигли цели и раздразнили Ющенко. Вряд ли Виктору Андреевичу удастся быстро найти новых союзников взамен взбунтовавшихся «нашеукраинцев» и «самбистов» - слишком мало времени и невысока президентская популярность.

Судя по съезду «Единого Центра», эта политическая сила не станет адекватной заменой «Нашей Украине». Наивно рассчитывать победить Юлию Тимошенко переполненным внутренним пафосом мероприятием, напоминавшим смотр художественной самодеятельности в среде государственных служащих. Главным достижением «единоцентристов» стала легализация присутствия в их рядах главы президентского секретариата Виктора Балоги. Но Виктор Иванович не оправдал надежд тех, кто разглядел в нем партийного лидера - у штурвала «Единого Центра» остался Игорь Криль, которого поспешили окрестить зиц-председателем новой пропрезидентской партии.

На фоне внутриполитических проблем почти незамеченным осталось поражение отечественной дипломатии: Генеральная Ассамблея ООН отказалась рассматривать вопрос о Голодоморе, негативно ответив на призыв украинского МИД признать его геноцидом украинского народа. В очередной раз постарались российские дипломаты, умело блокирующие инициативы официального Киева по этому вопросу в международных организациях.

Евгений Магда