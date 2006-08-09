Сколько получают украинские миротворцы в Косово и Либерии

Украинские миротворцы получают наименьшее денежное обеспечение.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Центра текущих операций Генерального штаба ВСУ, генерал-майор Сергей БЕЗЛУЩЕНКО (руководит всеми миротворческими контингентами Украины).

«На сегодняшний день украинские миротворческие контингенты получают если не меньше всех, то значительно меньше, чем в среднем военнослужащие других миротворческих контингентов. К сожалению, это так», - сказал С.БЕЗЛУЩЕНКО.

«Я думаю, этот вопрос должен быть рассмотрен на соответствующем уровне, с тем, чтобы увеличить оплату наших миротворцев», - добавил он.

С.БЕЗЛУЩЕНКО проинформировал, что, в соответствии с заключенными договорами, всем странам, которые принимают участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН, выплачиваются компенсации.

«Не могу сказать сколько, например, зарабатывает миротворческий контингент в Либерии, поскольку нет таких данных, но большую часть денег, заработанных миротворцами, государство забирает», - подчеркнул он.

По его словам, солдат получает около 600 долларов в месяц, офицер – около 900 долларов, причем эта сумма приблизительно одинаковая как для военнослужащих, находящихся в Косово, так и для тех, которые находятся в Либерии. «Соответствующим постановлением в Либерии увеличили денежное обеспечение на 10%, но, учитывая сложный климат, этого недостаточно», - сказал С.БЕЗЛУЩЕНКО.

Он также сообщил, что денежное содержание миротворцам в гривнях насчитывается от суммы, которую он получал в Украине, но без надбавки 33%. «Этот вопрос необходимо урегулировать, ведь именно за эти деньги живет семья миротворца. Я считаю, что надо подавать соответствующие предложения в ВР и Кабмин. Почему мы должны платить миротворцу, выполняющему задачи за границей, на 33% меньше, чем в Украине», - сказал С.БЕЗЛУЩЕНКО.

Он также сообщил, что жизнь и здоровье украинских миротворцев страхует страховая компания «Оранта» - в случае гибели военнослужащего его семья получает около 100 тыс. долларов, а при ранении, в зависимости от группы инвалидности, - от 30 до 70 тыс. долларов.

В то же время он заметил, что, несмотря на это, стоит очередь офицеров и солдат контрактной службы, которые хотели бы принять участие в миротворческой миссии.

«Это опыт, языковая подготовка, и материальная сторона имеет не последнее значение», - добавил генерал.