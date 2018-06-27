Как Азаров и К° провалили отставку Тимошенко

Верховная Рада весело, с огоньком пыталась отправить в отставку премьер-министра Юлию Тимошенко. Литвин поскупился на бисер... для коллег. Бютовцы старались объяснить Азарову, почему это правительство еще телят не дождалось. А тот “в голове” считал навоз, и все переживал, где его взять, чтобы удовлетворить “аппетиты” Тимошенко в сфере производства биогаза. Да еще и настаивал, что его цифры о производстве навоза отвечают действительности...

Спикер парламента Арсений Яценюк, похоже, уже притерпелся к многочисленным блокированиям. Только и заметил: “З подивом я побачив, на короткий період часу знову заблоковану трибуну. Коли ви вже наблокуєтесь? То одні, то другі”. Да и объявил начало рассмотрения вопросов повестки дня. Но рассмотрения не вышло. Вышло позорное сведение счетов в сессионном зале. Правда тем, кто ничего не понимает в параметрах бюджета, статьях и параграфах, было хоть над чем посмеяться.

Лидер блока своего имени Владимир Литвин первыми же словами с трибуны недвусмысленно намекнул залу, что считает всех собравшихся... свиньями. Ну, почти всех: “Шановні, я хочу сказати там деяким реплікам, я не збираюся розкидати бісер, особливо коли нема перед ким його розкидати”. И напророчил “безславне завершення другої сесії Верховної Ради”. Собственно, так и случилось.

Регионал Анатолий Кинах как представитель главной факції трудоголиков в парламенте заявил, что они “готовы работать 24 часа на сутки”, но при условии, что “результат повинен бути спрямований на розвиток, а не на чергові популістські політичні…” Оратора прервали аплодисментами.

Лидер коммунистов Петр Симоненко, как обычно, рубил словами воздух: “В помаранчевой команде постоянно грызутся: Президент ведет борьбу с Кабинетом Министров, хотя в прошлом году на Европейской площади клялся, что он приводит во власть помаранчевую команду, которую он лично возглавляет. Кто и как возглавляет, мы видим с вами: внес проект изменений в бюджет, а сам сбежал в Швейцарию”. Главный коммунист договорился до того, что результатом политической борьбы в Украине является... “реабилитация фашистов” и “фашизация общества”. А еще объявил о появлении новой угрозы для Украины – это “по сути дела галицко-бандеровская оккупация страны”. “И это осуществляется под руководством Президента страны”. Правда, главному коммунисту не хватило времени, чтобы объяснить, каким образом перечисленные риски связаны с вопросами вероятной отставки правительства Тимошенко и принятия изменений в госбюджет на 2008 год.

Вячеслав Кириленко пытался убедить зал, что два бюджета в один день, да еще и в последний день сессии ВР – нормальная вещь. И все будет о’кей, но при условии, что Тимошенко удовлетворит все требования Ющенко к главному финансовому документу. “Да, два проекти. Це що, трагедія? Ми думаємо, ні. Усі принципові президентські положення повинні бути враховані в урядовому законопроекті”. В дополнение лидер НУ–НС намекнул, что в коалиции не все в порядке. “Якщо наші партнери по коаліції будуть виконувати коаліційну угоду, ми будемо разом далі працювати як єдина команда. Це проста формула, і вона потребує лише щоденного виконання”.

Николай Азаров, на которого регионалы навесили задачу свержения правительства Тимошенко, начал свое выступление с наезда на... Яценюка. Спикеру было заявлено, что рассмотрение в один день сразу двух бюджетов и вопроса о недоверии правительству – это “неуважение не парламентаризма, не политических партий, которые инициировали этот вопрос, и неуважение правительства”.

Не совсем поняло, почему именно Азаров должен был докладывать вопрос о недоверии правительству. То ли потому, что Януковича, как углядел глазастый Кириленко, в зале не было, то ли причиной стало то, что в ПР заранее знали, как закончится голосование, и Азаров должен был просто “отбыть номер”... Ведь под Николая Яновича можно заснуть уже через 5–6 минут, а ему на выступление и ответы отвели целых полтора часа!

Впрочем, регионал старался как мог. В первый раз зал проснулся под его обещание: “И о капусте поговорим, не переживайте”.

Со второй попытки Азарову удалось расшевелить не только сессионный зал, но и даже незаинтересованных зрителей шоу из ВР. Это когда регионал от темы власти как главного фактора кризиса в стране перешел к... навозу. “Второй раз за последние годы власть становится главным источником кризиса в государстве. Кроме того, шумовые эффекты, я уже не говорю там об эффекте там, о производстве биогаза – 20 миллиардов кубов. Это ж сколько надо производить, я извиняюсь, навоза, чтобы 20 миллиардов – считаем в уме для непонятливых – это 60 миллионов тонн навоза! Нормально? Имея примерно 5 миллионов голов крупного рогатого скота. Нормально, да?”

Конечно, такой “гнойный” упрек в сторону правительства не могли оставить без внимания в блоке Тимошенко. Нардеп Владимир Бондаренко пытался перевести разговор в более приличное русло: “От ви розказуєте про те, що цей уряд не добився підвищення поголів’я скоту. Ви знаєте, коли бичок відвідує корівку – треба 9 місяців чекати, щоб народилося телятко. А цей уряд всього 6 місяців при владі. Бичок уже був, а телятко буде трошки пізніше”.

Но Николай Янович жестко стоял на своем: “Я в очередной раз сталкиваюсь просто с искажением того, что говорил, я не говорил о росте поголовья. Можете взять стенограмму, Владимир, уважаемый, и посмотреть, я говорил о сокращении производства мяса. Если же вы говорите о том, что мои цифры в части крупного рогатого скота и объема производимого им навоза не соответствуют действительности, я готов с вами поспорить. (Аплодисменты)”.

Свои пять копеек внес и спикер ВР Яценюк: “Я єдине, що додам, я зараз почав вивчати сільське господарство активно, ну, в силу різних причин, знаєте, всяке може статися: то теля – за дев’ять місяців, а свиня – за шість”. А затем уточнил: “То така найбільша свиня – за шість, а маленькі – за три!»

Тема демографии крупного и мелкого скота, как оказалось, беспокоит и регионала Сергея Рыжука. “Я все-таки про м’ясо хочу сказати те, що БЮТ і вам, Арсенію Петровичу, що причому тут корова. Вирізали за шість місяців 100 тисяч корів, а бичок теляти не приводить, він його тільки робить, це я пояснюю як аграрник”.

Юлия Тимошенко начала свое выступление так: “Я чесно від першої до останньої літери, чесно прослухала доповідь (Азарова) і можу сказати: не зрозуміла нічого”. И начала в сопровождении слайдов излагать собственные цифры, подчеркнув, что это является демонстрацией достижений ее правительства. После демонстрации премьер ушла в жесткую оборону. И пошло-поехало...

В ответ на вопрос Александра Стояна: “481гривня мінімальна пенсія у квітні і 482 гривні мінімальна пенсія у липні. Чи може людина за одну гривню додатково, щось купити?” – Тимошенко отбрила: “Наступний раз, коли ви будете задавати абсолютно компрометуючі такі питання, пам’ятайте, я почну називати об’єкти санаторіїв і все інше, які зникли з України, коли ви очолювали профспілки. Слава Богу, зараз не ви їх очолюєте”. Дорвавшись к микрофону, Стоян парировал: “Відносно коштів від продажу санаторіїв зверніться, будь ласка, до тих, кого ви привели у владу до федерації профспілок України під час помаранчевого перевороту”.

Лидер БЮТ Иван Кириленко, наверно, ради того, чтобы разрядить обстановку в зале, в своем выступлении гарантировал... производство необходимого количества навоза. По его мнению, смысл доклада Азарова сводился к тому, что “уряд Тимошенко заслуживает отставки, потому что не способен произвести 60 миллионов тонн навоза”. “Спасибі, произведем”, – заявил Кириленко.

Итог такого плодотворного обсуждения вопроса ответственности правительства подвел Литвин, предложив продолжить дискуссию “у сільському клубі” или “в районному будинку культури”. И внес конструктивное, по его мнению, предложение: “Роздати всі ці графіки людям, і звіти, і хай вони, їх прочитавши, відчують, наскільки їм стало добре жити...”

В сухом остатке – 174 голоса за отставку правительства. Регионалы не смогли даже дотянуть количество голосов против Тимошенко до численного состава собственной фракции – 175 мандатов. Против высказались Анатолий Кинах и Виталий Хомутынник. Александр Пеклушенко воздержался. Также за свержение Юлии Владимировны отдали голоса два нунсовца: Юрий Бут и Виктор Тополов. КПУ, Блок Литвина и, естественно, БЮТ не дали ни одного голоса.

Все цитаты с сохранением языка оригинала надерганы из стенограммы пленарного заседания Верховной Рады 11 июля (Официальный сайт ВР)

Елена Перегуда

Фото УНИАН