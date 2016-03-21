Климкин обсудил с нидерландскими депутатами преимущества ассоциации с Украиной

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Украинская и нидерландская стороны обменялись мнениями относительно преимуществ Соглашения как для граждан Украины, так и нидерландцев и жителей стран-членов ЕС в целом в контексте распространения европейских ценностей и расширения возможностей экономического взаимодействия», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа месяц до референдума в Нидерландах возросло число противников ассоциации Украина-ЕС - опрос

Климкин также затронул вопрос российской агрессии против Украины, отметив, что в ее основе - стремление Кремля любой ценой остановить европейское развитие Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.