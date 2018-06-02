Вехи недели. Коалиционный бег на месте, путеводная книга и казус Шевцова

Верховная Рада продолжает разочаровывать. Трехнедельная пауза не отразилась благотворно на КПД законодателей, продолжающих подменять имитацией бурной деятельности реальную работу. Не считать же прорывом отрихтованный под давлением Европейского Союза законопроект об электронном декларировании доходов госчиновников огромным успехом. Да и к законопроекту о спецконфискации, поднятом на щит «Народным фронтом», хватает вопросов.

К сожалению, парламент восьмого созыва демонстрирует свою неспособность качественно изменить принципы своей работы, и в ус не дует относительно принятия действительно важных решений.

К сожалению, парламент восьмого созыва демонстрирует свою неспособность качественно изменить принципы своей работы, и в ус не дует относительно принятия действительно важных решений. Политический кризис, продолжающийся больше месяца, превращается в удобную ширму, которой можно прикрыть собственное бездействие. И гневные филиппики Юрия Луценко на этом фоне выглядят скорее забавно, чем грозно: лидер крупнейшей парламентской фракции вряд ли способен контролировать ситуацию в ней хотя бы наполовину. Перенос на конец марта голосования за отставку Виктора Шокина – прекрасное тому подтверждение, хотя увольнение генерального прокурора инициирует глава государства как элемент разрешения политического кризиса. Есть ли у власти в этой ситуации возможность спешить медленно – вопрос риторический.

Арсений Яценюк не только успел выдвинуть условия для своего ухода в отставку (появление преемника с большинством в его поддержку), но и решил публично пообещать лишить государственные компании статуса кормушек для политиков. Почему Арсений Петрович решил заявить об этом через два года после утверждения премьером – остается загадкой.

В шорт-листе кандидатов на премьерство знакомые все лица: Владимир Гройсман и Наталья Яресько.

Спикеру парламента будет непросто возглавить правительство по многим причинам, среди которых ключевая – отсутствие собственной команды и приближенность к президенту.

Спикеру парламента будет непросто возглавить правительство по многим причинам, среди которых ключевая – отсутствие собственной команды и приближенность к президенту. Министр финансов подчеркивает, что у нее премьерские амбиции отсутствуют, но если новая Родина устами большинства депутатского корпуса скажет «надо», то требования МВФ гарантированно лягут в основу правительственной программы. Отмечу, что и действующее правительство от сотрудничества с Фондом не отказывается, но действовать эффективно не может.

Борис Ложкин тем временем провел презентацию своей книги в формате luxury, что вряд ли повышает к ней общественный интерес. Глава президентской администрации искренне полагает, что его нетленный труд в кооперации с Владимиром Федориным станет хорошим аргументом для Украины в диалоге с Европой. Полностью исключать этого нельзя, главное – ставить перед собой реалистичные цели. К сожалению, вопрос интеграции нашей страны для ЕС сегодня – в долгосрочной повестке дня, и это украинским политикам еще предстоит осознать.

Произошедшее с бывшим начальником Национальной полиции в Винницкой области Антоном Шевцовым может стать последней каплей, переполняющей чашу терпение.

Произошедшее с бывшим начальником Национальной полиции в Винницкой области Антоном Шевцовым может стать последней каплей, переполняющей чашу терпение. В воюющей третий год стране освобождения правоохранителя, которому инкриминируют измену Родине, из-под стражи из-за истечения сроков предъявления обвинения – неприкрытый вызов обществу. В Украине и без того слишком часто звучат призывы к суду Линча как способу решения проблем, чтобы власть могла и дальше игнорировать подобные инциденты.

Евгений Магда