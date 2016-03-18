Лидеры стран ЕС призвали Россию освободить незаконно заключенных украинцев

Об этом в пятницу, 18 марта, заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, выступая на пресс-конференции по итогам саммита, передает Deutsche Welle.

"Вчера я обсудил с президентом Петром Порошенко, среди прочего, дело Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России. Мы также обсудили этот вопрос на встрече лидеров (стран ЕС - Ред.) и меня попросили выразить позицию ЕС, которая призывает к немедленному освобождению Надежды Савченко вместе с Олегом Сенцовым и всеми другими украинскими гражданами, которых незаконно удерживают в заключении", - сказал Туск, слова которого приводятся в сообщении на сайте Европейского Совета.

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Справка УНИАН. Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура требует приговорить его к 23 годам лишения свободы. Суд в российском Донецке решил начать оглашение приговора 21 марта.