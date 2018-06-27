Украинское политическое лето, абсурд переносим на осень?

К социсследованиям можно относиться по-разному. Но поскольку все они в один голос в последнее время кричат, что 40–50% украинцев не доверяют ни одному нынешнему политическому лидеру, даже со статистической погрешностью в 2%, можно делать вывод: украинский народ послал далеко в задницу всех без исключения: Президента с премьером, коалицию с оппозицией и почти весь депутатский корпус – 448 народных депутатов. Еще двух – Бута и Рыбакова он послал дважды. На что рассчитывают те, кто в прогрессирующем сюрреализме политического диалога апеллирует к вероятности досрочных выборов? Дискредитировав себя в глазах по крайней мере думающей части страны, они, прописывая политические сценарии, заплетая косы интриг, создавая «дорожные карты» на ближайшие десять лет отнюдь не развития страны, а своего политического долголетия, надеются, что эта игра может интересовать еще кого-то, кроме них самих. Какие к черту парламентские или президентские, срочные или досрочные выборы? Ни один из представителей политикума не сможет ответить на простой банальный вопрос – с чем ты и твоя политическая сила собираетесь идти к людям. А главное – зачем?

Поэтому, предлагая абсолютно субъективный взгляд на четыре возможных варианта развития событий политической осенью, сразу отмечу: ни один из них не выглядит в полной мере логичным, еще больше сводя к абсурду движение в никуда украинской политической элиты, напоминая в очередной раз библейскую истину – должен умереть последней, кто помнит рабство.

1. Срыв досрочных парламентских выборов. Первая версия. Она, возможно, выглядит самой абсурдной, а потому абсолютно реальной. Итак, осень 2008 года, роспуск парламента, объявления досрочных выборов. Для начала об очевидном. Основные игроки неизменны – Партия регионов, БЮТ, обновленный формат НУ–НС, Блок Литвина, коммунисты и новосозданный ЕЦ. Учитывая это, можно прогнозировать, что в день выборов всем будет ясно, что любой из возможных форматов коалиции будет иметь преимущество в 2–3 голоса. Помню, 30 сентября 2007 года все причастные к досрочным выборам технологи, политконсультанты, журналисты бегали с одинаковой информацией. Утром – о возможном формате коалиции при участии регионы–коммунисты–Литвин, – а значит ждите в понедельник Майдан, оранжевые попытаются признать выборы недействительными, тем самым сорвав их. С 12 часов дня все наоборот – оранжевые побеждают в 2–3 голоса, ожидается десант донецких, Янукович попробует снова наплевать на мнение избирателей, результаты выборов будут отменены. А в самом ли деле был возможен сценарий срыва выборов с той или другой стороны, решать вам. Я знаю только одно – в этой стране возможно все. Не верите – вспомните, что полтора года назад в возможность досрочных выборов говорили исключительно на митингах «Народной самообороны». Далеко не все верили. А сбылось. Правда, пользы от подобного сценария (срыв выборов) никому – ни людям, ни политикам. Разве что усилится фактор внешнего влияния, и наша государственность действительно будет стоять на коленях перед «большим братом». Название «брату» выберите сами; Россия или США, Гондурас или Бенилюкс.

2. Люди проигнорируют выборы Понятно, что как только досрочные выборы, как вариант хоть какого-то выхода из патовой ситуации, хоть кому-то сегодня будут выгодны, мы увидим конкретные шаги к запуску механизма. А пока слышим только браваду – мы к выборам готовы! Если придется… но зачем... нужно искать компромисс.

И все же представим – свершилось. Почему же тогда нам, политикам не хочется верить в то, что абсолютно вероятно, – народ может отказаться от участия в этом абсурде. В прошлом созыве представители коалиции позаботились о введении 50%-го порога явки избирателей. Проголосовали меньше половины – внеочередные выборы признаются несостоявшимися. А механизма, что делать дальше, в законодательном поле не существует. Разговоры о его принятии станут очередным сюжетом политических баталий. В придачу ко всем предыдущим.

Ну это уж точно – абсурд абсурда. Каждый политик должен спросить у себя, насколько он себя видит пролонгатором такого сценария.

3. Новая коалиция – новое правительство Давайте попробуем смоделировать ситуацию, в которой 37 депутатов НУ–НС все же проголосуют за создание широкой коалиции. Мне кажется это абсолютно невозможным, я действительно уважаю своих коллег по фракции, но стремление быть объективным обязывает меня рассмотреть и этот вариант.

Итак, есть 37 политических самоубийц, которых ненавидят те, кто их избирал, с ними не здороваются их коллеги, автоматически переходящие в оппозицию, им априори не доверяют партнеры по новой коалиции – предавший раз, как известно, не... Как раз в этой ситуации, подобное народное высказывание не сыграет. Люди точно уже на следующих выборах верить никому не будут. А другого нечего и ожидать – избирательную систему менять никто не собирается, ни одна из политсил роста доверия не заслуживает, а значит, будут длиться состязания в подкупе, фальсификациях и манипуляционных схемах. А в итоге – лидеры политсил, образовавших новую коалицию, окончательно впав в азарт, каждый вечер будут заряжать политические патроны на завтра и всеми способами пытаться отбить электоральные потери, парламентская массовка тихонько займется своими делами, время от времени отрываясь от них ради какого-нибудь очередного «блокирования трибуны», страна – постепенно потеряет внутренний контроль и стремительно внешний. В этой ситуации, возможно, выиграет Юля, поскольку она оппозиционер от Бога, немного Литвин, поскольку найдется больше тех, кто поверит, что он нужен стране, и представители новообразованной третьей силы, куда войдут луценковцы, кириленковцы...

Еще раз отмечаю, вариант кажется мне невозможным, но...

4. Сохранение статус-кво Киевские выборы ярко показали две основных тенденции: первая – выборы можно выиграть с помощью примитивного подкупа избирателей, и вторую – абсолютную апатию в обществе к любого рода выборам. Потому если основные игроки политического рынка решат, что нет смысла тратить финансы на досрочные выборы и все оставить так, как есть, то, думаю, нас ждет вот что: в телеэфире – перманентные псевдодискуссии на тему «кто виноват», в Верховной Раде – бездарный ситком. Президент и премьер ежедневно будут состязаться в точности словесных выстрелов и дальности амбициозных забегов. И в придачу фирменное издевательство – любимый пассаж отечественного политикума: «люди мудрые, они разберутся». Адекватному человеку тяжело реагировать на все это иначе, чем известной эмоциональной фразой всегда сдержанного Азарова или не менее печально известными эмоциональными действиями менее сдержанного, но более искреннего Луценко.

В любом случае за год до президентских выборов роскошь долгоиграющего парламентского телесериала вряд ли кто-то себе может позволить. А потому возможен непредсказуемый «нулевой» вариант – манипуляторы перестанут манипулировать, так называемые серые кардиналы от политики – кукловодить, парламентарии вспомнят, что они законотворцы, правительство оставят в покое на Банковой, Президента не будет играть его окружение, потому что он Гарант нации, а значит, имеет беспрекословную поддержку народа по оба берега Днепра, украинские экономические мигранты возвращаются домой, потому что учитывая то, сколько нам нужно построить к Евро-2012, появится много хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Возможен ли такой вариант? Возможен, если все участники процесса поймут – четыре предыдущих сценария лишь откладывают политическую смерть. Ну хотя бы собственное эго должно сработать?

С уважением к Украинскому Народу, частью которого являются мои коллеги из украинского парламента

Юрий Стець, народный депутат Украины