Ющенко показал, что не хочет больше работать с Тимошенко?

Зачем Виктору Ющенко понадобилось вносить в ВР свой вариант изменений к госбюджету-2008, да еще за день до рассмотрения правительственного законопроекта? Может ли повлиять конкуренция двух документов на ситуацию внутри парламентского большинства? Что означает такой ход Президента –желание помочь правительству (неспособного, по мнению главы государства, подать сбалансированный законопроект) или, наоборот, попытку показать “профессиональную непригодность” Кабмина Тимошенко? С этими вопросами УНИАН обратился к экспертам

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента": ЕСЛИ БЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ ВНЕСЛА ОППОЗИЦИЯ, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ ЭТО МОЖНО БЫЛО БЫ ЕЩЕ ПОНЯТЬ

Прямого запрета вносить проект изменений в госбюджет нет - у него есть право законодательной инициативы. Но есть определенная традиция. Бюджетный процесс - вещь не простая, он требует согласования многих профильных ведомств, регионов, отраслей. Сведения показателей. А за экономику отвечает правительство. Поэтому проект бюджета всегда подавался исключительно Кабинетом министров. То, что произошло – прецедент. В чем здесь проблема? Президент и премьер - единомышленники, они имеют отношение к коалиции, а внесение альтернативного проекта бюджета - шаг конкурентный. Если бы это сделала оппозиция, это можно было бы еще понять. А так это проявление прямой политической конкуренции. Эта ситуация доказывает, что коалиция на грани прямого политического раскола. То, что премьер согласилась вынести в парламенте вопрос недоверия правительству, говорит, что она поставила вопрос ребром. Она пытается выяснить, есть ли поддержка правительства в парламенте. Вопрос не во всем парламенте, а в коалиции, поддерживает ли она правительство Тимошенко или нет? Конфликт, существовавший внутри демократической коалиции и в парламенте, подошел к точке решения.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии: ПРЕЗИДЕНТ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОХРАНЕНИИ КОАЛИЦИИ

Я вообще думаю, что вопрос внесения президентом своего проекта изменений и дополнений в бюджет это не экспертный вопрос. Любой человек, умеющий читать, может взять Конституцию Украины и убедиться, что внесение в парламент проекта бюджета - прерогатива правительства. Президент Украины мог внести свои предложения через фракцию «Наша Украина - Народная самооборона», но не сделал этого. Он поступил так, потому что не заинтересован в сохранении коалиции. Он не хочет, чтобы перед отпусками депутатов создалось впечатление, что якобы существует коалиция. Президентским аккордом было заявить, что демократической коалиции не существует, что ее участники не могут договориться даже по такому вопросу, как бюджет. Думаю, что внесение бюджета Президентом это признак окончательного его нежелания работать в дальнейшем с Юлией Тимошенко.

Андрей Ермолаєв, президент Центра социальных исследований «София»: ВНЕСЕНИЕМ СВОЕГО БЮДЖЕТА ЮЩЕНКО ОБОСТРИТ КОНФЛИКТ В КОАЛИЦИИ

Президент как субъект законодательной инициативы, безусловно, имеет право вносить законопроекты в части политического, экономического реформирования страны. Правда, здесь есть один нюанс – если правительственный проект изменений и дополнений в бюджет является своеобразной частью политической деятельности правящей коалиции, то Президент в этом случае выступает, как самостоятельный субъект, не зависящий от наработок народных депутатов. Он стал над битвой. Думаю, что такой ход вряд ли ослабит конфликт между коалициантами, а скорее наоборот – обострит. Для демократической коалиции такой президентский документ стал очередной новостью. Ее представители не работали над положениями, которые предложил Президент. Для оппозиции, в свою очередь, проект от Президента станет раздражителем – появление бюджетных предложений извне влияет на алгоритм отношений, сложившихся между коалициантами и оппозицией. Президентский проект осложнит ситуацию в парламенте. Если бы Президент ограничился предложениями к правительственному законопроекту, тогда было бы логичнее. Это бы не политизировало и без того не простую ситуацию в парламенте.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций: ЭТО КУЛЬМИНАЦИЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА В ПРЕМЬЕРСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Несомненно, что шаг Президента по внесению альтернативного проекта изменений в бюджет является разрушительным для демократической коалиции. Его задача - дестабилизировать ситуацию. Он направлен против Юлии Тимошенко. Это кульминация вмешательства Президента в премьерские полномочия. Понятно, что это обострит отношения внутри коалиции. Собственно, на это и рассчитывает Виктор Ющенко. Можно много говорить о том, должен ли был Ющенко вносить проект изменений и дополнений в государственный бюджет, но существует политическая традиция, которую он перечеркнул. Ведь ни один из предшественников Виктора Ющенко на президентской должности не решился так делать. Для чего тогда нам правительство, если везде вмешивается Президент? Тогда давайте внесем изменения в Конституцию, и пусть Президент в нашей стране занимается всеми вопросами. Можно сделать полностью президентскую республику. Но Президенту тогда нужно и брать ответственность за свои решения.

Тарас Березовец, директор PR-группы Политтех: ЛОГИКА ДЕЙСТВИЙ ПРЕЗИДЕНТА ВЫГЛЯДИТ КАК ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И КОАЛИЦИЕЙ Внесение президентского проекта изменений в бюджет произошло в момент, когда фракции Верховной Рады уже были близки к компромиссу о поддержке предложений правительства. В четверг премьер Юлия Тимошенко провела телефонные консультации с лидером блока своего имени Владимиром Литвиным, поддержав его предложения по отдельным законам так называемого Общественного соглашения. По замыслу, ее должны были бы подписать Президент, премьер и главы всех фракций. Это могло бы быть логическим выходом из патовой ситуации, позволить своевременно принять нужные изменения в бюджет. Их, кстати, ждет экономика, местные бюджеты и граждане, которые должны были бы выиграть от раздела более чем 30 миллиардного профицита. Вместо этого логика действий Президента по внесению альтернативного проекта изменений в бюджет является исключительно конфликтной. Она выглядит как издевательство над правительством и коалицией. Если бы Ющенко действительно стремился откорректировать проект Кабмина, он мог бы легко сделать это еще неделю назад через представителей НУНС в правительстве. Вместо этого использовал свой проект для торпедирования коалиции. Я не говорю уже о правовой стороне дела, ведь в последнее время Банковая за это не переживает. В соответствии с Конституцией, Президент вообще не может вносить свои предложения в госбюджет, а может лишь обратиться к одной из фракций, чтобы это сделала она. Конституция четко определяет, что внесение изменений в бюджет является исключительной прерогативой Верховной Рады Украины (статья 85, п. 4) и Кабинета Министров (статья 116, п. 6).

Опрашивал Евгений Малюта