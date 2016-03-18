Украина готовит санкционный список причастных к пыткам 11 украинцев в РФ - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с европейским комиссаром по гуманитарной помощи и ситуациям кризисного урегулирования Христосом Стилианидесом сегодня в Киеве.

«Приоритетной темой наших переговоров является также и координация усилий по организации международного давления на Россию, в том числе и со стороны ЕС с целью немедленного освобождения и возвращения в Украину незаконно удерживаемых лиц, украинских граждан, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова, Кольченко и других», - заявил Порошенко.

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Он добавил, что вчера в Брюсселе передал европейским партнерам проект так называемого «списка Савченко», который включает перечень лиц, причастных к преследованию Савченко.

«Мы договорились, что этот перечень будет внимательно изучен в европейских столицах на предмет введения дополнительных индивидуальных ограничительных мер от имени ЕС с координацией и поддержкой Украины», - добавил президент.

«Однако мы этим не ограничимся, и на повестке дня подготовка нового списка санкций в отношении лиц, причастных к пыткам других 11 украинских политзаключенных», - заявил Порошенко.

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