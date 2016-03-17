"Народный фронт" проголосует за отставку Шокина

Такую позицию фракции НФ относительно замены руководителя Генпрокуратуры прокомментировал журналистам народный депутат Дмитрий Сторожук.

«Наша политическая сила выступает за то, чтобы кандидатура его преемника максимально соответствовала запросу общества и потребностям времени в серьезных изменениях в Генпрокуратуре», - сказал он.

«Конечно, представление на увольнение с должности и назначение генерального прокурора – это не только исключительная прерогатива президента Украины, его право, но одновременно и ответственность. Было бы правильным прислушиваться к мнению общества и учесть просчеты нынешней Генпрокуратуры», - отметил депутат.

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По словам Сторожука, вопросы к Генпрокуратуре – это ответственность не только руководителя этого ведомства, но и президента, который предлагает кандидатуру ненпрокурора.

«Очевидно, одним из главных критериев отбора этой кандидатуры будет ее способность провести кардинальную реформу органов украинской прокуратуры. Ведь мы ежедневно сталкиваемся с массой свидетельств того, что система нуждается в коренном реформировании, она до сих пор пропитана коррупцией, круговой порукой, равнодушием к человеку и его неотъемлемым правам. Об этом говорят уже не только в Украине, но и во всем мире», - подчеркнул парламентарий.

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