Украинские десантники впервые училась воевать на компьютере

Впервые в Вооруженных силах Украины состоялись тактические учения батальонного уровня с использованием компьютерного моделирования боевых действий.

Как сообщили сегодня УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, мероприятия по боевой подготовке проходило на базе 13-го отдельного аэромобильного батальона, который дислоцируется в Житомире и входит в Объединенные силы быстрого реагирования.

Практическую помощь в организации и проведении учений украинским военным оказали офицеры отдела имитационного моделирования командования Сухопутных войск ВСУ и специалисты из Соединенных Штатов Америки.

Во время тактических учений основное внимание офицеров батальона было сконцентрировано на отработке действий в зоне ответственности украинских миротворческих подразделений. В частности, офицеры аэромобильного подразделения отработали вариант ротации батальона на местности с использованием карты автономного края Косово.

Как отмечают в Минобороны, это первый шаг к применению такого способа проведения тренировки с военнослужащими. Компьютерное моделирование боевых действий позволяет имитировать тактическую обстановку, на фоне которой должны принимать решения и действовать соответствующие командиры.

В военном ведомстве отмечают, что такой способ практических учений применяется в армиях ведущих стран мира, поскольку позволяет значительно повысить уровень боевой подготовки и командирского мастерства офицеров разных звеньев.