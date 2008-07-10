Отравители Ющенко получили российское гражданство

Президент Украины Виктор Ющенко считает, что знает заказчиков своего отравления в 2004 году и требует от России выдать ключевых свидетелей и участников преступления. Об этом он сказал в интервью австрийской газете "Der Standart" (перевод сайта Инопресса).

- ...В сентябре 2004 года, когда вы были кандидатом в президенты, вас пытались отравить, как сейчас точно установлено, диоксином. В Австрии в вашей судьбе приняли особое участие, так как вы неоднократно лечились в Вене. Как сейчас обстоят дела с вашим здоровьем?

- Сегодня я чувствую себя так же хорошо, как в августе 2004 года, до отравления.

- Известны ли вам заказчики отравления?

- Мне они известны.

- Почему же вы их не называете?

- Идет следствие. Занятые в нем люди работают по 15 часов в сутки. В досудебном следствии должны быть допрошены люди, которые участвовали в организации того самого ужина, где меня отравили. Эти трое находятся в России и на данный момент имеют российское гражданство. Украина официально потребовала их выдачи.

Сейчас на самом высоком уровне проходят переговоры об их экстрадиции. Эти люди хорошо знают, почему они находятся в России. Без их участия в следствии нам будет очень трудно поставить в этом деле точку. И я полагаю, что Россия последует своим обязательствам, которые вытекают из двустороннего соглашения о юридической помощи.