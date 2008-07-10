Ющенко распорядился установить на Говерле госсимволику Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом “О благоустройстве территории горы Говерла и установлении памятного знака на ее вершине” поручил Ивано-Франковской областной государственной администрации осуществить до 24 августа мероприятия по установлению на высшей географической точке Украины - горе Говерла - памятного знака, символизирующего украинскую государственность.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО также поручил Ивано-Франковской ОГА осуществить мероприятия по благоустройству прилегающей территории с сохранением природного ландшафта.

Согласно указу Президента, Ивано-Франковская ОГА, Министерство культуры и туризма, Министерство образования и науки, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта при участии общественных организаций должны обеспечить подготовку и проведение торжеств по случаю открытия памятного знака.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Министерству культуры и туризма вместе с Ивано-Франковской ОГА проработать вопрос о занесении в установленном порядке памятного знака в Государственный реестр недвижимых достопримечательностей Украины.

В то же время, согласно указу главы государства, Кабинет Министров вместе с Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА должны обеспечить проведение капитального ремонта и реконструкции подъездных дорог к Говерле и благоустройство прилегающих территорий; решить вопрос о создании и обустройству мест отдыха на маршрутах подъема на вершину Говерлы; внести в установленном порядке предложения о расширении территории Карпатского национального естественного парка и Карпатского биосферного заповедника с целью отнесения всей территории горы Говерла в природно-заповедный фонд.