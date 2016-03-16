В ГПУ заявляют, что в парламенте нет голосов за отставку Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Официально вам сообщаю, что по нашей информации, голосов для отставки Виктора Шокина в зале (ВР - УНИАН) нет», - заявил он.

«Но слово все-таки за Верховной Радой Украины. Мы уверены, что парламентский комитет однозначно соответствующее решение вынесет в зал. По Конституции, окончательное решение принимает ВР. Если она удовлетворит просьбу Виктора Николаевича, он будет уволен, если нет – то он продолжит работать на должности генерального прокурора Украины», - добавил Куценко.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на увольнение его с должности генпрокурора (№4122).

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.

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