Кто-то в Секретариате, когда нет Ющенко, примеряет роль президента

Эксперты Агентства моделирования ситуаций считают, что Секретариат Президента Украины сознательно тормозит бюджетный процесс в стране.

Об этом заявил заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, комментируя внесение Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО проекта изменений к закону о Государственном бюджете Украины.

«По сути, у этой пиар-акции с внесением своего варианта изменений в Госбюджет именно Президентом есть несколько составляющих. Во-первых, это желание выглядеть перед избирателем человеком, который «разрулил» кризисную ситуацию в парламенте. Во-вторых, это попытка перехватить инициативу у премьера. Ну и в-третьих, это, по сути, реальный срыв процесса принятия изменений в Госбюджет, так как существует немало юридических обоснований, запрещающих Президенту вносить подобные инициативы. Ющенко, естественно, является субъектом законодательной инициативы, но в данной ситуации он не имеет права вносить свои поправки в бюджет», – сказал он.

А.ГОЛОБУЦКИЙ также отметил, что подобные резкие выпады Секретариата Президента против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО все чаще наблюдаются во время отсутствия В.ЮЩЕНКО в стране. “Иногда создается впечатление, что кто-то в Секретариате примеряет на себя роль главы государства», – сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Президент В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.