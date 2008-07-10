В БЮТ жалуются, что Ющенко вечно хочет что-то куда-то подать

Народный депутат от фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО сомневается в возможности принятия изменений в госбюджет на текущей сессии Верховной Рады в связи с внесением Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО альтернативного законопроекта по этому вопросу.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Факт внесения Президентом альтернативного законопроекта подтверждает, что на этой сессии не будут приняты изменения», - сказал народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО убежден, что фракция НУ-НС «возьмет под козырек выполнение такой инициативы главы государства».

По его словам, таким образом, на всех запланированных Кабинетом министров экономических преобразованиях будет поставлен крест как минимум до осени.

Депутат подчеркнул, что такая позиция главы государства вызывает удивление. «Ну, дворники из Секретариата Президента не подают в Верховную Раду законопроект о социальных стандартах в этой стране. А Президент вечно хочет что-то куда-то подать», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Он отметил, что подобные действия главы государства приводят к мысли относительно незаинтересованности Президента во внесении изменений в бюджет. «По-другому оценить я это не могу», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

При этом народный депутат выразил мнение, что Президенту нужно более внимательно относиться к своим заявлениям, поскольку по одному и тому же вопросу его оценка меняется несколько раз. «То бюджет был хороший, то не очень хороший, то плохой. Президент не всегда следит за тем, что говорит», - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО выразил сомнение, что текущая сессия ВР может быть продлена. «Чтобы еще больше не доводить ситуацию до абсурда, лучше закрыть сессию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Президент В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год. «Необходимость этих изменений была понятна еще во время принятия Закона Украины «О Государственном бюджете на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Глава государства подписал данный закон, исходя из необходимости введения в действие новых социальных стандартов жизни граждан. В то же время, законом правительству было дано поручение разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады изменения к бюджету до 1 марта 2008 года. Эта норма закона правительством была проигнорирована”, говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Президента Украины, положения правительственного законопроекта о внесении изменений в бюджет несут в себе ряд рисков. В частности, этот законопроект предусматривает заниженные доходы бюджета в результате занижения макроэкономических показателей, которые применялись для расчета показателей бюджета. Так, правительством закладывается прогноз инфляции на год на уровне 15,9%, в то время как уже за 6 месяцев этот показатель достиг 15,5%.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что правительственным законопроектом не предусмотрены в необходимом объеме расходы, важность и неотложность которых подтверждена соответствующими решениями СНБО, указами Президента, в частности, на проведение эксперимента по строительству доступного жилья, наполнение Аграрного фонда в объемах, позволяющих ему выполнять свои функции по рыночному регулированию цен на зерно, сбалансирование финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины», возобновление информационной безопасности государства, повышение боеспособности армии, качества образования и тому подобное.

«Законопроект, внесенный Президентом Украины, лишен этих недостатков, в то же время он переориентирует изменения к бюджету в инвестиционную сторону. Кроме бюджетного кредитования НАК «Нафтогаз Украины» на закачку природного газа в хранилища, которое необходимо накануне ожидаемого повышения цен на газ, он предусматривает необходимые расходы на достройку Днестровской ГАЭС, строительство доступного жилья, улучшение боеспособности армии, повышение качества образования, изготовление и трансляцию телерадиопрограмм на государственные потребности, сохранение природного и заповедного фонда”, отмечается в сообщении пресс-службы.

В президентском законопроекте также присутствует социальная составляющая. Предусмотрено увеличение денежного обеспечения военнослужащих (которое не зависит от размера минимальной заработной платы) и строительство жилья для них.

По мнению Президента, внесенный им законопроект является оптимальным для поддержки постоянных темпов развития страны, укрощения инфляции, решения важнейших государственных проблем.