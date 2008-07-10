Азаров: такой бюджет, как подала Тимошенко, и врагу не пожелаешь

Предоставленные правительством изменения к бюджету на 2008 год нельзя принимать без существенной корректировки, заявил журналистам народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, если бы проект изменений в госбюджет был реалистичным, его необходимо «было бы поддержать и принять, однако в том виде, как он представлен правительством, такой бюджет и врагу не пожелаешь».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что фракция Партии регионов будет требовать от правительства «максимально скорректировать бюджет».

По словам Н.АЗАРОВА, прогноз инфляции, которая якобы составит 15,9% до конца года, является «абсолютно нереальным». По его словам, если будет реализован проект изменений к бюджету, представленный правительством, то инфляция к концу года составит 25-30%, а если не будут приняты эти изменения, то инфляция составит не меньше 20%.

Н.АЗАРОВ заявил, что занижение правительством уровня инфляции в проекте изменений к госбюджету приведет в случае его принятия к занижению индексации доходов населения. «Это правительство дошло до верха цинизма, на что никогда не шло ни одно правительство. Оно вообще в проекте не корректирует минимальную заработную плату», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. Он добавил, что при росте инфляции минимальная зарплата не будет индексироваться.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что впервые правительство направило в Верховную Раду изменения к госбюджету, не дав расчетов курса валют. «Страна остается без ориентира: какой будет курс доллара, то есть, он вообще обвалится или повысится до прежнего уровня – 5 и больше гривень за доллар».

По его словам, без определения этой позиции невозможно заложить точное финансирование статей бюджета, касающихся обслуживания внешнего долга, валютных заимствований, а также сделать экономические прогнозы для промышленных предприятий, связанных с импортом и экспортом продукции.