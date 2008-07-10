Литвин рассказал, что дальше суда - уже небесная канцелярия

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН выражает сомнение в проведении судебной реформы до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Бородянке Киевской области.

По мнению В.ЛИТВИНА, одной из причин, по которой БЮТ блокирует парламентскую трибуну, является нежелание этой политической силы принимать изменения в законы, которые касаются судебной реформы.

Он напомнил, что в переданных Президентом Украины в парламент законопроектах по судебной реформе главе государства предлагается передать полномочия по назначению на административные должности в судах.

«Вы понимаете: у кого в руках судебная власть – у того в руках реальная власть», - сказал В.ЛИТВИН, подчеркнув, что сегодня уже все политические силы мобилизованы на президентскую кампанию и рассчитывают, что именно через суды будут решаться сложные вопросы, которые будут возникать во время избирательной кампании.

«А вы понимаете, что суд – это последняя инстанция, дальше уже небесная канцелярия», - сказал лидер фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Верховную Раду с просьбой не идти в отпуск, пока не будут приняты изменения в государственный бюджет на 2008 год и законодательство по судебной реформе. Он отметил, что вопрос проведения судебной реформы не менее важный, чем внесение изменений в государственный бюджет.

В.ЮЩЕНКО заявил, что в парламенте уже три года находятся президентские законопроекты, которые нужны для проведения судебной реформы. Он считает, что Украина не должна терять еще и 2008 год в вопросе проведения такой реформы.