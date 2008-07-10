Азаров объяснил Ющенко: с Януковичем ему было лучше, чем с Тимошенко

Президент Украины не имеет права вносить законопроект об изменениях к государственному бюджету, поскольку это прерогатива правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (Партия регионов), комментируя ситуацию с внесением сегодня Виктором ЮЩЕНКОМ своего законопроекта об изменениях в бюджет-2008.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что, «к великому сожалению", Верховная Рада Украины и Президент Украины лишены права вносить проекты закона о государственном бюджете. По его словам, согласно законодательству Украины, у Президента есть только право вето на закон о бюджете, если он не согласен с его положениями, а Верховная Рада имеет право вносить поправки к бюджету и голосовать за него.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что именно за правительством закреплено исключительное право вносить законопроект о бюджете, об изменениях в бюджет, поскольку оно осуществляет бюджетную и фискальную политику и несет за это ответственность. Между тем Н.АЗАРОВ отметил, что Президент Украины и экономические службы Президента Украины не могут не понимать, что разработанные правительством изменения к бюджету «приведут к полному разбалансированию денежно-кредитной и финансовой системы государства». Однако он подчеркнул, что Президент Украины может направить свои предложения в ВР в том случае, если какая-то фракция парламента представит их как свою законодательную инициативу, и эти изменения будут поддержаны в бюджетном комитете, а потом и при рассмотрении в парламенте.

По словам Н.АЗАРОВА, сегодня «возникает парадоксальная ситуация – ведь Президент Украины и правительство это одна коалиция, так почему же Президент должен выдумывать такие загадочные пути реализации своих предложений». «Не проще ли ему сказать своему правительству: ребята, я не подпишу этот бюджет до тех пор, пока вы не реализуете такие-то предложения, и по логике вещей правительство должно учесть предложения Президента», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ напомнил, что даже правительство, которое возглавлял Виктор ЯНУКОВИЧ, учитывало предложение Президента и корректировало проект бюджета согласно этим предложениям.