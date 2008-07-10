Литвин даст коалиции возможность доказать, что 225=226

Фракция Блока Литвина не будет голосовать за внесение изменений в государственный бюджет на 2008 год в том виде, как это предлагает правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер этой фракции Владимир ЛИТВИН на пресс-конференции в Бородянке Киевской области.

В то же время В.ЛИТВИН сказал, что коалиции нужно дать возможность продемонстрировать, что у нее хватает голосов.

Он напомнил, что именно для этого его политическая сила предлагает принять на завтрашнем заседании постановление о том, что отчет правительства будет заслушиваться в сентябре или октябре.

Как считает В.ЛИТВИН, это позволит снять опасения у тех, кто сегодня блокирует парламентскую трибуну, что вместо проекта бюджета будет рассматриваться вопрос об ответственности правительства.

«Тогда у коалиции будет прекрасная возможность подтвердить, что для них 225 голосов равнозначно 226 голосам. Это дело чести коалиции - продемонстрировать, что они работают и у них есть коалиция», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что если они этого не смогут сделать, тогда необходимо вести серьезные переговоры о том, как изменить коалицию. «Сегодня заставить кого-то работать за других – это уже время прошло», - сказал В.ЛИТВИН.

Объясняя, почему его политическая сила не будет поддерживать изменения к бюджету, кроме приведенных выше оснований В.ЛИТВИН заметил, что в проекте документа не учтены многие существенные замечания его фракции.

В частности, сказал В.ЛИТВИН, сегодня никто честно не говорит о том, что к доходам бюджета предлагается прибавить не 30 млрд. грн., а лишь 25,2 млрд. грн. При этом 12 млрд. грн. составляют средства, которые были взяты заранее по возмещению НДС, а 8 млрд. грн. закладывается невыплаченных НДС, сказал он. «Фактически речь идет о воздухе, реально увеличивается финансирование лишь Министерства обороны», - заметил лидер Блока Литвина.

Также он раскритиковал то, что изменениями в бюджет не увеличивается минимальная заработная плата, а также предлагается остановить ряд социальных законов, в том числе о льготах чернобыльцам, ветеранам войны, инвалидам и многим другим категориям населения. В частности, по словам В.ЛИТВИНА, льготы предлагается выплачивать в зависимости от доходов граждан, что противоречит нормам Конституции.

В.ЛИТВИН сообщил, что сегодня разговаривал по поводу поддержки бюджета с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО. По словам В.ЛИТВИНА, она интересовалась, будет ли фракция Блока Литвина поддерживать бюджет, а также резолюцию о недоверии правительству, на что он ответил, что может поддержать, если будут учтены упомянутые замечания. «Иначе принимать популистские решения, чтобы кого-то готовить на президентские выборы, я не вижу никаких оснований», - сказал он.

Комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она поддерживает его предложение о проведении Всеукраинского совета, В.ЛИТВИН выразил надежду, что эта поддержка трансформируется в практическую работу, а не будет одномоментной – пока не будет решена кризисная ситуация в парламенте.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК выразил надежду, что завтра парламент рассмотрит изменения к бюджету-2008.