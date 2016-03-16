Bloomberg: своими действиями в Сирии Путин испытывает намерения Европы в отношении Украины

В статье Грегори Вискузи, Джонатана Стирнса и Джона Фоллейна под названием "Своими действиями в Сирии Путин испытывает намерения Европы в отношении Украины", опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что сокращение военной поддержки президента Башара аль-Асада проверит это заявление.

Приток миллионов беженцев стал причиной политической нестабильности, угрозой для зоны свободного передвижения и даже поводом для дебатов о том, следует ли Великобритании оставаться в Евросоюзе. Все это превратило пятилетнюю гражданскую войну в Сирии в важнейший вопрос для лидеров блока. До сих пор призывы премьер-министра Италии Маттео Ренци к разрядке напряженности с Россией не находили поддержки, но теперь перспектива урегулирования ситуации в Сирии может придать вес его аргументам.

"Россия ведет очень хитрую игру", - сказал Серджио Фабрини, директор школы государственного управления в Luiss University в Риме. "Италия не единственная страна, заинтересованная в поддержке Путина. Германия также может ее поддержать из-за проблемы с беженцами".

Правительства стран ЕС во вторник приветствовали заявление Владимира Путина об отводе российских войск из Сирии, но воздержались от оценки его последствий, потому что никто не знает, насколько далеко готов зайти президент России, и какое влияние этот шаг окажет на мирные переговоры, которые начнутся в Женеве.

Европейские скептики

Во вторник министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд заявил в Палате общин в Лондоне, что страна будет приветствовать "реальные" шаги Путина в направлении прекращения конфликта.

"Но, как и во всех вопросах, связанных с Россией, значение имеют действия, а не слова", - сказал он. "Мы будем внимательно наблюдать".

После того, как пророссийский лидер Украины сбежал в 2014 году, Путин сказал, что не будет аннексировать черноморский полуостров, и продолжал отрицать, что российские войска действовали на территории Украины, даже после того, как они захватили полуостров.

Первая группа самолетов, которая была в Сирии, в том числе бомбардировщики Су-34, уже вернулась на базы в России. Войска "грузят оборудование, технику и инвентарь в транспортные" самолеты на авиабазе Хмеймим в Сирии, заявило во вторник министерство обороны в Москве в "Твиттере", менее чем через день после заявления Путина, которое застало мировых лидеров врасплох. Российская авиабаза и объект ВМС в Сирии будут продолжать функционировать.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что отвод российских войск окажет дополнительное давление на Асада, вынуждая его вести переговоры о мирном решении, "если оно появится". А Ромен Надаль, представитель министерства иностранных дел Франции, заявил, что если Путин сдержит свое слово, "то это будет способствовать положительному развитию событий".

Санкции в отношении России

Немецкие и французские официальные лица всегда говорили, что нет никакой связи между санкциями ЕС, наложенными из-за Украины, и другими вопросами с Россией, такими, как война в Сирии и ядерные переговоры с Ираном. Чиновники говорят, что Россия также никогда не стремилась связать эти вопросы.

США отрицают любую связь между новым, примирительным тоном России в Сирии и санкциями по Украине.

"Все знают, что именно должно быть сделано, чтобы эти санкции были либо ослаблены, либо отменены полностью", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест журналистам в Вашингтоне во вторник. "В этом нет никакой двусмысленности, они имеют непосредственное отношение к тому, как Россия "выполняет" свои обязательства в рамках мирного соглашения, подписанного в Минске в феврале 2015 года.

Санкции направлены на то, чтобы заставить Россию сдерживать сепаратистов на востоке Украины. Правительства всех 28 стран ЕС продлевали их несколько раз, скептически настроенные страны, вроде Италии, Греции и Венгрии, уступали призывам Германии, Великобритании, Польши и США.

Основные ограничения на торговлю и инвестиции продлятся до 31 июля, поэтому лидерам ЕС не нужно немедленно пересматривать свою позицию. У них будет возможность обсудить последствия заявления Путина на саммите, который начнется в четверг в Брюсселе. Также ведущие государства блока смогут рассмотреть этот вопрос с официальными лицами США, когда страны G7 встретятся в Японии в мае.

"Если России удастся убедить Асада в том, что он должен пойти на уступки и создать условия для перемен, то Россия может стать победителем в сирийском кризисе", - сказал Фабрини. "Я ожидаю некоторых дискуссий о России и Сирии на саммите ЕС на этой неделе, потому что миграционный кризис напрямую связан с ситуацией в Сирии".

Санкции ЕС и США создают серьезные трудности для российской экономики, которая пытается справиться с падением цен на нефть. В течение последних пяти кварталов добыча сократилась, и страна переживает самый продолжительный спад за почти два десятилетия.

"За этим шагом в Сирии может скрываться что-то еще", - сказал министр обороны Эстонии Ханнес Хансо в интервью радиостанции KUKU. "Страна испытывает настолько серьезные финансовые трудности, что вынуждена даже начать сокращение расходов на оборону, я думаю, в гораздо большей степени, чем заявляет публично. Возможно, этот проект стал слишком дорогим для нее".